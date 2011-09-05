-Türkiye'den İngiltere'de ticaret atağı LONDRA (A.A) - 05.09.2011 - Türkiye, Londra'da bulunan ticaret müşavirliğine, Birmingham ve Edinburgh şehirlerindeki ataşelikleri de ekleyerek, İngiltere ile karşılıklı ticaret ve yatırımı daha da artırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yüksel Akça, geçen yıl ticaret müşavirleri kadrosunun 115'den 250'ye çıkarılması kararı doğrultusunda, İngiltere'nin Birmingham ve Edinburgh şehirlerinde yeni ticaret ataşeliklerinin açılmasına karar verildiğini söyledi. Akça, "Böylece ülkenin güneyinde, ortasında ve kuzeyinde hem Türklere, hem İngilizlere, hem de Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen İngiliz firmalarına daha etkin bir şekilde hizmet verme imkanı bulacağız" dedi. Birmingham ve Edinburgh'nun, bu şehirlerin ekonomik ve ticari merkez ile yatırımcıların ve iş adamlarının yoğunlaştığı yerler olması nedeniyle seçildiğini kaydeden Akça, "Bir ikinci tercih nedeni de bu şehirlerin coğrafi olarak, ülkenin kuzeyi, ortası ve güneyinde yer alması, herkesin kolayca erişim sağlaması ve görev yapılan yerlerin birbirine yakın olmaması" diye konuştu. Akça böylece, Türklere ve İngilizlere bu şehirlerde de hizmet sunarak ticareti ve yatırımları artırmayı hedeflediklerini ifade etti.