Türkiye'den İngiliz Prensi'ne doğal viagra!

T24- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yeni evlenen İngiliz Prensi William'a bir paket fındık hediye etti!







Bağış, geçtiğimiz ay sonunda dünyaevine giren İngiltere Prensi William'a bir paket fındık gönderdi. Prens William, dün eşiyle birlikte balayına çıkmıştı.

Egemen Bağış, Ortaköy'deki AB Genel Sekreterliği binasında İngiltere'nin Avrupa Bakanı David Lidington'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından İngiliz Bakan'a kol düğmesi hediye eden Bağış, üzerinde 'AB'ye fındık Türkiye'ye üyelik' yazan bir paket de fındık teslim etti. Bağış, "Bunu yeni evlenen Prens'e götürürsünüz." dedi.

İngiltere'den Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Bakan Bağış, İngiliz mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını söyledi. Bakan Lidington da İngiliz hükümetinin, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği yineledi.

İki ülke başbakanının yakın ilişkilerine ve David Cameron'un son Türkiye ziyaretine atıf yapan Lidington, "Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz ve buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu. İngiliz bakan, üyeliğin hem AB'ye hem Türkiye'ye yeni fırsatlar sunacağına inandıklarını dile getirdi. David Lidington, "Türkiye gücü artan bir ülke, AB'ye katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin AB üyeliği aynı zamanda siyasi faydalar da sağlayacaktır." dedi.

Türkiye'nin uluslararası arenada her geçen gün daha fazla sorumluluk aldığını söyleyen İngiliz bakan, "Özellikle Arap dünyasında meydana gelen krizlerde Türkiye' önemli roller üstleniyor. Türkiye'nin AB'ye üye olması, AB'nin tamamına büyük deneyim kazandıracak." dedi.