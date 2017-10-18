Türkiye'den iltica başvurusu kabullerinde artış

Türkiye'den yapılan iltica başvurularında kabul oranı giderek artıyor. Oldenburg kentinde çıkan Nordwest-Zeitung adlı gazetenin haberine göre Almanya'ya eylül ayında Türkiye'den yapılan iltica başvurularının yüzde 36,6'sı kabul edildi. Bu da bir önceki aya göre yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.

Sol Parti Federal Meclis Grubu'nun soru önergesine Federal İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta dayanan habere göre, iltica başvurusu kabul edilen Türk vatandaşlarının oranı böylece nisan ayından bu yana ikiye katlanmış oldu.

İltica başvurularına olumlu yanıt alan Türk vatandaşlarının oranı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında daha da çarpıcı bir artış kaydediyor. 2016'nın ocak ve eylül ayları arasında bu oran yüzde 6,6 iken, 2017'nin ilk dokuz ayında kabul oranı yüzde 24,6'ya çıktı.

"Baskının göstergesi"

Sol Parti Federal Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Sevim Dağdelen, "İltica başvurularındaki artış ve başvuruları kabul edilip koruma statüsü alanların oranındaki yükseliş, Türkiye'de farklı düşünenlere uygulanan baskı ve ülkedeki hukuk devletinin yıkılmasının göstergesidir” dedi.

Dağdelen, Alman hükümetinin 19 -20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek AB Zirvesi'nde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının yolunu açması gerektiğini kaydetti.

Türkiye üçüncü sırada

Alman İçişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin iltica başvurularında Suriye ve Irak'ın ardından üçüncü sıraya yükseldiğini duyurmuştu.

Bakanlığın verilerine göre eylül ayı içinde Türkiye'den gelerek Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı bin 16 olarak kaydedildi. Bu sayı ağustos ayında 962, temmuz ayında ise 620 olarak kayıtlara geçti.

Reuters/KNA/AÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe