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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den iltica başvurularında artış

Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısında artış kaydedildi.

05 Ağustos 2016 12:52


Alman gazetesi Tagesspiegel'in Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine dayandırdığı haberinde, Türkiye'den Almanya'da iltica başvurusunda yapanların sayısında artış kaydedildi. Haberde 2016'nın ilk altı ayındaki başvuruların şimdiden 2015 yılının tamamındaki başvurulara ulaştığı ifade edildi.

Alman Göç ve Mülteciler Dairesi'nden alınan bilgilere göre 2016 yılının ocak - haziran aralığında Türkiye'den 1719 kişi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Türkiye'den geçen yıl yapılan toplam iltica başvurusu ise 1767 olarak kayıtlara geçmişti.

BAMF, Türkiye'deki darbe girişiminden sonra 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan başvurulara ilişkin ise şimdilik bilgi vermedi.

Başvurular çoğunlukla güneydoğudan

BAMF verilerine göre, Türkiye'den yapılan başvuruların çoğu Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı güneydoğudan geldi. 2016'nın ilk altı ayındaki 1719 başvurunun 1510'nun Kürt kökenli Türk vatandaşları tarafından yapıldığı belirtildi.

Ancak kabul edilen iltica başvurularının oranı ise düşük. BAMF, bu yıl Kürt kökenlilerin başvurularının sadece yüzde 5,2'sinin kabul edildiğini dikkat çekti. Türkiye'den toplamda bu yıl kabul edilen başvuruların oranı ise yüzde 6,7.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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