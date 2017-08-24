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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den iltica başvuruları yine yükselişte

Türkiye’den Almanya’ya iltica başvuruları Temmuz'da yeniden arttı. İçişleri Bakanlığı, başvuruların yüzde 22'sinin kabul edildiğini açıkladı.

24 Ağustos 2017 00:32

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısında yeniden artış kaydedildiği bildirildi. Temmuz ayında 620 kişinin iltica başvurusu yaptığı belirtildi.

Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre Haziran'da 433, Mayıs ayında ise 498 olan başvuru sayısı Temmuz ayında yeniden yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'nın yanıtına göre, Temmuz ayında iltica başvurusunda bulunan Türklerin yüzde 22'sinin başvuruları kabul edildi. Bu oranın, 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumu öncesi Mart ayında yüzde 8,7 olduğu bilgisi verildi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusu yapanların sayısının arttığı belirtildi.

Dağdelen: Bu maskaralık son bulmalı

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, soru önergesine aldıkları yanıta ilişkin açıklamasında, "Sürekli artan iltica başvurularının, Türkiye'de, demokrasi, hukuk devleti ve insanlık onuruna saygının çoktan terk edildiğini gösterdiğini” ifade etti.

Dağdelen bu kapsamda bir kez daha Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını talep etti. Dağdelen, "Sadece bu yüksek iltica başvurularının arka planı dahi AB üyelik müzakerelerinin ve müzakereler kapsamındaki yıllık 630 milyon euroluk mali yardımın kesilmesini gerektirir. Bu maskaralık son bulmalı” dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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