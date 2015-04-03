Türkiye'den ilk tepki: İran'la nükleer anlaşmayı olumlu buluyoruz

İran ile P5+1 ülkeleri arasında varılan nükleer uzlaşıya Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın nükleer programı konusunda varılan anlaşmanın Türkiye tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Çavuşoğlu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma sağlandığı için çok mutluyuz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu an P5+1'in pozisyonuna baktığımızda, İran'ın halen 2010'daki müzakerelerde getirebildiğimiz çizginin altında olduğunu görüyoruz. Ama ümit ediyoruz ki Haziran sonuna kadar İran bu çizgiye gelecek" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Türkiye ilke olarak İran, İsrail ya da bir başka ülkede nükleer silah bulunmasına karşıdır" ifadesini kullandı.

İsviçre’nin Lozan kentinde P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeleri ile Tahran yönetimi arasında sekiz gündür aralıksız süren müzakereler, dün akşam saatlerinde bir sonuca ulaştı. Tarafların kendi kendilerine belirledikleri 31 Mart tarihi aşıldığı halde, 30 Haziran 2015’e kadar nihai bir anlaşmaya kavuşması beklenen mutabakat çerçevesi üzerinde uzlaşıldı.

İran, uranyum zenginleştirmede kullandığı santrifüjleri 3’te 2 azaltıp elindeki uranyum stokunu 300 kg’a indirmeye ve plütonyum üreten ağır su reaktörünü sökmeye razı olurken, uluslararası toplum da bu uygulamaları sonrası İran’a yönelik yaptırımları kaldırmayı kabul etti.

Şimşek: Türkiye'nin ihracatını artırır

NTV/CNBC-e ortak yayınına katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise İran'a yönelik ekonomik yaptırımların kalkmasını sağlayabilecek bu anlaşmanın Türkiye'nin İran'la ihracatını artırmasına yardımcı olacağını ve küresel petrol fiyatlarını düşürebileceğini belirtti.