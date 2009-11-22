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Spor

Türkiye'den iki maç şike soruşturmasında

Bild gazetesi Türkiye'den Hacettepe–Koacelispor ve Antalyaspor-Trabzonspor maçlarının soruşturma kapsamında olduğunu yazdı.

22 Kasım 2009 02:00

 

T24- Almanya'da ortaya çıkarılan bahis skandalının yankıları sürüyor. Bochum Savcılığı tarafından ortaya çıkarılan bahis skandalında, Alman Bild Gazetesi bugün yeni bir iddia ortaya attı. Gazete, Türkiye'den Hacettepe–Koacelispor ve Antalyaspor-Trabzonspor maçlarının soruşturma kapsamında olduğunu yazdı.

 

Hacettepe ile Kocaelispor geçen sezon Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelmişler ve ligden düşmesi kesin olan iki takımın mücadelesini Kocaelispor deplasmanda 4-0 kazanmıştı.

 

Antalyaspor-Trabzonspor ise Fortis Türkiye Kupası grup maçında karşı karşıya gelmiş ve bu maç da 3-3 berabere sonuçlanmıştı.

 

Bild Gazetesi'nin soruşturma kapsamında olduğunu iddia ettiği diğer maçlar şöyle:

 

ALMANYA

Nürnberg–Osnabrück, Augsburg–Osnabrück

 

BELÇİKA

Namur–Charleroi, Namur-Leuven

 

İSVİÇRE

Yverdon–Thun, Gossau–Genf

FC Sion–Travnik, Neuchatel–Travnik

 

SLOVENYA

Party Ptju–Lendava

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