Türkiye'den iki maç şike soruşturmasında

T24- Almanya'da ortaya çıkarılan bahis skandalının yankıları sürüyor. Bochum Savcılığı tarafından ortaya çıkarılan bahis skandalında, Alman Bild Gazetesi bugün yeni bir iddia ortaya attı. Gazete, Türkiye'den Hacettepe–Koacelispor ve Antalyaspor-Trabzonspor maçlarının soruşturma kapsamında olduğunu yazdı.
Hacettepe ile Kocaelispor geçen sezon Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelmişler ve ligden düşmesi kesin olan iki takımın mücadelesini Kocaelispor deplasmanda 4-0 kazanmıştı.
Antalyaspor-Trabzonspor ise Fortis Türkiye Kupası grup maçında karşı karşıya gelmiş ve bu maç da 3-3 berabere sonuçlanmıştı.
Bild Gazetesi'nin soruşturma kapsamında olduğunu iddia ettiği diğer maçlar şöyle:
ALMANYA
Nürnberg–Osnabrück, Augsburg–Osnabrück
BELÇİKA
Namur–Charleroi, Namur-Leuven
İSVİÇRE
Yverdon–Thun, Gossau–Genf
FC Sion–Travnik, Neuchatel–Travnik
SLOVENYA
Party Ptju–Lendava