Türkiye'den iki isme NATO'dan üst düzey görev

NATO'da yıllarca görev almış Tacan İldem ve Burcu San; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından üst düzey görevlere getirildi. Türkiye'nin AGİT nezdindeki daimi temsilcisi olan Büyükelçi Tacan İldem, İttifak'ın Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

NTV'de yer alan habere göre; ataması gerçekleştirilen bir diğer isim Burcu San. San, NATO'da Harekatlardan Sorumlu Direktörlüğe atandı. San, 1998 yılından bu yana NATO'da çesitli görevler üstlendi.

Tacan İldem kimdir?

1956 yılında Ankara'da doğan İldem, 1978 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Kariyerinin büyük bir bölümünü NATO ve güvenlik konularıyla geçiren İldem 1981 yılında Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğinde başkatip olarak NATO konuları ilk dış görevini gerçekleştirdi.

İldem, 2006 ile 2009 yılları arasında Türkiye'nin NATO nezdindeki büyükelçiligi görevini üstlendi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in dış politika başdanışmanlığı görevini de yapan İldem, NATO genel sekreterinin ardından ittifakın en üst düzey 8 isminden biri olarak bu görevde yer alacak.

Burcu San kimdir?

Kariyerine Silahsızlanma Dairesi'nde başlayan Burcu San, Bosna Hersek ve Kosova'daki Barış Gücü komutanlarının basdanışmanlığını üstlendi. San, bu görevlerinden dolayı İttifak'ın Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü.

NATO Genel Sekreteri Lord Robertson ile Jaap de Hoop Scheffer'in özel kalem müdür yardımcılığını üstlenen Burcu San ardından Savunma Planlama Siyasası'ndan Sorumlu Daire Başkanlığı görevine getirildi.

San, direktör olarak atanmadan önce de Harekatlar Bölümü Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. İttifak'ın harekatlarından sorumlu direktörü olarak çalışacak olan Burcu San, bu göreve gelen ilk Türk direktör unvanına sahip oldu.