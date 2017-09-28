Türkiye'den İbadi'ye petrol güvencesi

Irak Başbakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından ham petrol ihracatı konusunda Türkiye ile birlikte adım atılacağını duyurdu. Başbakan Haydar İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın İbadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve "Ankara'nın ham petrol ihracatıyla ilgili sadece Bağdat yönetimini muhatap alacağını söylediği" belirtildi.

"Yıldırım, ülkesinin Irak hükümeti tarafından verilecek tüm kararlara desteğini teyit etti" denilen açıklamada, alınacak önlemler arasında "petrol ihracatının Irak hükümetiyle sınırlandırılmasının" da bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY'nin Pazartesi günü düzenlediği bağımsızlık referandumu sürerken yaptığı açıklamada, Ankara'nın Türkiye üzerinden dünyaya ulaşan Kuzey Irak petrolü konusunda nasıl bir politika izleyeceğine dair ipuçlarını vermişti. Erdoğan, "Farklı tedbirlerimiz var, ayrı. Onları da ayrıca devreye sokacağız ve bütün bunlarla birlikte bundan sonra Kuzey Irak yerel yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti" diyerek IKBY'yi uyarmıştı.

Bağdat tarafından anayasaya aykırı kabul edilen referandumun Çarşamba günü açıklanan resmi sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 92.73'ü bağımsızlıktan yana oy kullandı.

Irak Genelkurmay Başkanı İran'a gitti

Referandumun ardından bölge ülkeleri arasındaki üst düzey askeri temaslar da sürüyor.

Geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, dün de Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri ile bir araya geldi.

Bağdat yönetimine verdiği askeri destekten ötürü Tahran'a teşekkür eden Ganimi, "İran'ın sonuna kadar Irak'ın yanında olacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu. Ganimi'nin Tahran ziyareti sırasında ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Irak Başbakanı İbadi'den mesaj ilettiği bildirildi.

Irak parlamentosu Çarşamba günü, İbadi'den Kerkük'teki petrol sahalarının kontrolünün Kürtlerden alınması için bu bölgeye asker göndermesini talep etmişti. Irak ordusunun IŞİD yüzünden terk ettiği Kerkük'ün kontrolünü 2014 yılında Peşmerge güçleri almıştı. IKBY'nin bağımsızlık referandumuna tartışmalı Kerkük'ü de dahil etmesi gerginliği daha artırmıştı.

Erbil'den Bağdat'ın uçuş yasağına tepki

Referandum sonrası, Erbil ve Süleymaniye'ye yapılan tüm uluslararası uçuşların cuma günü TSİ 18.00 itibarıyla askıya alınacağını açıklayan Bağdat yönetiminin bu kararına Erbil havalimanı direktöründen tepki geldi.

AFP'ye konuşan Talar Faik Salih, Erbil'e yapılacak tüm uluslararası uçuşların Irak hükümetinin kararı doğrultusunda durdurulacağını doğrularken, alınan kararı şu sözlerle eleştirdi:

"Burada konsolosluklar, uluslararası görevliler, uluslararası şirketler var. Yani herkesi etkileyecek. Bu, doğru bir karar değil... Burada büyük bir uluslararası topluluk var. Bu sadece Kürt halkına karşı alınmış bir karar değil... Ayrıca bu havalimanını kullanan çok sayıda mülteci var. Suriye ve BM arasında o yerlere gönderilecek insani yardım açısından bir köprüydük... Hem ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona da ev sahipliği yapıyoruz. Yani bu havalimanı çok şey ifade ediyor."

IKBY'nin sınırları içerisinde; birisi Erbil, diğeri Süleymaniye'de olmak üzere iki uluslararası havalimanı bulunuyor.

Irak Başbakanı İbadi, Bağdat'ta Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren uluslararası havalimanlarının kontrolünün Irak hükümetine devredilmesi için IKBY’ye 3 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde bu havalimanlarını uluslararası uçuşa kapatacaklarını söylemişti. Ancak IKBY "yasa dışı" olarak tanımladığı bu talebi reddetmişti.

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Reuters/dpa/AFP,CÖ/BK