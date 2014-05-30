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Spor

Türkiye'den Honduras galibiyeti: 2-0

A Milli Futbol Takımı, Amerika'da Honduras ile hazırlık maçı için karşı karşıya geldi

30 Mayıs 2014 10:29

A Milli Takım, Honduras'la oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Goller, ikinci yarıda oyuna dahil olan Mevlüt ve Caner Erkin'den geldi.

Maça Honduras hızlı başladı. İlk 10 dakikada oyun üstünlüğünü elinde tutan bir Honduras vardı. Dakika 10 Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, omzundan sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Oğuzhan Özyakup girdi. Bu dakikada sonra Ay-Yıldızlılar, dengeyi yakaladı. 33. dakikada Honduras, tehlikeli geldi. Emilio Izaguirre'nin uzaktan vurduğu şut üst direği yalayarak auta çıktı. Dakikalar 39'u gösterdiğinde Honduras bir kez daha etkili geldi. Roger Espinosa savunmanın arkasına hareketlendi ve istediği topu önünde buldu. Kontrol ettikten sonra uzak direğe şutunu gönderdi ancak top bir kez daha direğin yanından auta gitti.

A Milliler'in en tehlikeli atağı 41. dakikada gerçekleştirdi. Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan'la verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi ancak Oğuzhan'dan gelen pas biraz hızlı oldu ve top arkaya açıldı. Çaprazdan desteğe gelen Tarık Çamdal'ın füzesini kaleci güçlükle çıkardı ve savunma topu kornere gönderdi. İlk yarıda gol olmadı ve takımlar soyunma odalarına golsüz eşitlikle gitti.

Maçın ikinci yarısına her iki takım da 3 değişiklikle başladı. Bu değişikliğin meyvesini 70. dakikada Ay-Yıldızlılar topladı. Sol kanatta bindirme yapan İshan Doğan, topu istedi ve aldı. Rakibine çalım attıktan sonra penaltı noktası üzerinde yer alan Mevlüt Erdinç'e pasını gönderdi. Mevlüt, gelişine şutunu attı ve durumu 1-0'a getirdi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ilk golün sahibi Mevlüt, ceza sahası önünde topla buluştu. Mevlüt, sol taraftan bindirme yapan Caner'e yerden pasını gönderdi. Yıldız futbolcu, topu önünde bulur bulmaz şutunu attı ve farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız, Honduras'ı 2-0 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılar, 1 Haziran Pazar akşamı ABD ile son hazırlık maçına çıkacak.

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