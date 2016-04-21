'Türkiye'den her ay bin 100 Suriyeli alınacak'



Lüksemburg'daki zirvede başlıca gündem maddesi Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşmasının maddelerinin nasıl hayata geçirileceği. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre AB ülkeleri, önümüzdeki dört ay içinde sığınmacıların nasıl paylaştırılacağına dair somut bir formül üzerinde anlaşmaya hazır. Habere göre Türkiye'den her ay sayıları bin 100'e varan sığınmacı AB ülkeleri tarafından kabul edilecek. Almanya'nın payına ayda 100 sığınmacı düşmesi öngörülüyor.

Planın Hollanda'nın AB Konseyi Başkanlığı tarafından ülkelerin geçen yaz mevsiminde kaç sığınmacı kabul edebileceklerine dair verdikleri sözler üzerinden hazırlandığı belirtiliyor. Buna göre Norveç her ay 218, Fransa 148 ve İtalya 118 sığınmacı alacak.

AB ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye Yunanistan'a yasadışı yollardan giren sığınmacıları geri almayı kabul etmiş, bunun karşılığında da AB Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları yasal yollardan, doğrudan alma taahhüdünde bulunmuştu.

Avrupa için bir sınır ve sahil güvenlik birimi oluşturulması ve AB iltica sisteminde reform Lüksemburg'daki zirvede ele alınacak diğer konular. Avrupa Birliği içişleri bakanları, güvenlik makamları arasında enformasyon paylaşımı ve dış sınırlarda kontroller üzerine müzakerelerde bulunacak.