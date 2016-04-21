T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Türkiye'den her ay bin 100 Suriyeli alınacak'

AB İçişleri Bakanları bugün Lüksemburg’da bir araya geliyor. Zirveden Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların AB içinde nasıl paylaştırılacağı konusunda bir karar çıkması bekleniyor.

21 Nisan 2016 13:15


Lüksemburg'daki zirvede başlıca gündem maddesi Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşmasının maddelerinin nasıl hayata geçirileceği. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre AB ülkeleri, önümüzdeki dört ay içinde sığınmacıların nasıl paylaştırılacağına dair somut bir formül üzerinde anlaşmaya hazır. Habere göre Türkiye'den her ay sayıları bin 100'e varan sığınmacı AB ülkeleri tarafından kabul edilecek. Almanya'nın payına ayda 100 sığınmacı düşmesi öngörülüyor.

Planın Hollanda'nın AB Konseyi Başkanlığı tarafından ülkelerin geçen yaz mevsiminde kaç sığınmacı kabul edebileceklerine dair verdikleri sözler üzerinden hazırlandığı belirtiliyor. Buna göre Norveç her ay 218, Fransa 148 ve İtalya 118 sığınmacı alacak.

AB ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye Yunanistan'a yasadışı yollardan giren sığınmacıları geri almayı kabul etmiş, bunun karşılığında da AB Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları yasal yollardan, doğrudan alma taahhüdünde bulunmuştu.

Avrupa için bir sınır ve sahil güvenlik birimi oluşturulması ve AB iltica sisteminde reform Lüksemburg'daki zirvede ele alınacak diğer konular. Avrupa Birliği içişleri bakanları, güvenlik makamları arasında enformasyon paylaşımı ve dış sınırlarda kontroller üzerine müzakerelerde bulunacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BakanlarıLüksemburgTürkiye SuriyeliTürkiyeHollanda Konseyi BaşkanlığıNorveçFransaTürkiye Yunanistan Türkiye SuriyeliBirliğiWelle Türkçe DPA AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24