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Dünya

'Türkiye'den Hamas'a yıllık 300 milyon dolar'

İsrail basını Türkiye’nin, Hamas’a yıllık 300 milyon dolar yardımda bulunacağını iddia etti.

29 Ocak 2012 02:00

T24 - İsrail basını Türkiye’nin, Hamas’a yıllık 300 milyon dolar yardımda bulunacağını iddia etti.
 

Haaretz gazetesi, Türk kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Hamas'ın, İran'ın yardımları azaltması ve geciktirmesi nedeniyle maddi güçlük yaşadığını belirtti. Gazete, Türkiye'nin yılda yapacağı 300 milyon dolarlık yardımla, İran'ın yerini alacağını aktardı.



Türkiye arabuluculuk yapacak


Haaretz, Gazze'deki Hamas yönetimi başkanı İsmail Haniye'ye Türkiye ziyaretinde bu konuda güvence verildiğini de kaydetti. Türk hükümetinin, Hamas ile El Fetih arasındaki uzlaşma sürecine yardımcı olma sözü verdiğini de belirtildi.


Gazete, son dönemde Hamas içinde, örgütün uluslararası ilişkilerinin tartışıldığını, ve İran'dan koparak Arap ülkeleriyle bağlantı kurulması ya da İran ile ilişkiler korunarak Arap ülkeleriyle yakınlaşılması konusunda bir karar verilmeye çalışıldığını yazdı.



Meşal Suriye'yi terketti


Hamas lideri Halid Meşal, uzun süredir kalesi olan Suriye'yi terketti. Meşal'in, Katar'a yerleşmeyi planladığı belirtildi. Yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle Suriye'deki varlığını azaltan Hamas’ın, Türkiye'de de ofis açmayı planladığı da ileri sürüldü.

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