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Dünya

Türkiye'den Güney Osetya'ya gözlemci

Türkiye, Güney Osetya'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde görev yapacak askeri gözlemcilere iki gözlemciyle katkıda bulunuyor.

04 Eylül 2008 03:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AGİT Daimi Konseyi'nin 18 Ağustos 2008 tarihinde, AGİT Gürcistan Misyonunda görevli askeri gözlemcilerin sayısının asgari altı aylık bir dönem için 100'e çıkarılmasını ve 20 gözlemcinin derhal Güney Osetya'ya mücavir bölgede konuşlandırılmasını kararlaştırdığı billdirildi.

Türkiye'nin 20 kişilik bu ilk gruba 2 askeri gözlemciyle katkıda bulunmayı kararlaştırdığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Türk gözlemcilerin 2 Eylül 2008 itibarıyla Tiflis'e intikal ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine büyük önem veren ve bu yönde gayretler sarf eden Türkiye, uluslararası toplumun aynı amaca yönelik çabalarına da etkin destek vermeyi sürdürecektir" denildi.

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