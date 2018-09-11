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Dünya

Türkiye'den gözlemciler "Vostok 2018" tatbikatına katılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Eylül (DHA) - Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği askeri ataşe temsilcilerinin "Vostok-2018" tatbikatlarına katılacak

11 Eylül 2018 21:08

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Eylül (DHA) - Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği askeri ataşe temsilcilerinin \"Vostok-2018\" tatbikatlarına katılacak.
Büyükelçilik temsilcisi, Rus resmi haber ajansı Ria Novosti\'ye yaptığı açıklamada, \"Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Vostok-2018 tatbikatlarına Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi temsilcilerinden oluşan bir heyet gözlemci olarak katılacak\" dedi. Temsilci, Türk heyetinin tatbikatlara ne zamam katılacağını belirtmedi.
Tatbikatlar, Rusya Federasyonu Genel Savunma Bakanı Sergey Şoygu\'nun yönetiminde, Rusya\'nın uzak doğusunda ve Pasifik Okyanusu\'nda 11-17 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.
Vostok 2018,  yaklaşık 300 bin asker, on binlerce zırhlı araç, helikopterler ve uçakların katılımıyla, Rusya\'nın son 37 yıl içinde düzenlediği en büyük tatbikat olacak,olacak. Tatbikatların bir aşamasında Çin ve Moğolistan da yer alacak.

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