Türkiye'den Gazze'ye 50 milyon dolar daha

* Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Türkiye'nin Gazze için bugüne kadar gerek devlet, gerekse özel kuruluşlar kanalıyla 43 milyon dolar yardım topladığını, bunun dışında 50 milyon dolar ek yardımda bulunacağını açıkladı.



* Uluslararası konferansa 75 ülkenin temsilcisi katılıyor. Amerika, 300 milyonu Gazze için olmak üzere, Filistinlilere 900 milyon dolarlık yardım vadetti



Türkiye, bağımsız Filistin devletinin kurulması sürecine destek amacıyla 2007 yılında Paris'te yapılan bağışçı ülkeler toplantısında 150 milyon dolar taahhütte bulunmuştu.



Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Gazze'ye yardım konferansında konuşan Babacan, "Geçtiğimiz günlerde Gazze'de büyük bir insanlık trajedisine şahit olduk. Sınır kapılarının açılmasını ve ablukaların kaldırılması gerekir. Şimdi yaraları sarma zamanı" dedi.



Türkiye'nin Mısır'ın bölgede barış ve istikrara yönelik katkılarına destek verdiğini belirten Babacan, Filistin sorununun çözümü için, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde birbirinin varlığını tanıyan, yan yana iki devleti temel alan, barış sürecinin yeniden hayata geçirilmesi gereğine işaret etti.



"Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma da birinci önceliktir. Filistinli grupların aralarındaki uzlaşmazlıkları bir an önce sona erdirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu bağlamda Filistinli gruplar arasında geçtiğimiz hafta sağlanan uzlaşmayı destekliyoruz" diyen Babacan, bu anlaşmazlıkların Filistin halkına ve bağımsızlık ruhuna büyük zarar verdiğini kaydetti.



Gazze'de yaşanan insanlık dramının tekrarlanmaması ve bölgenin yeniden yapılanması için bu toplantının tam zamanında gerçekleştirildiğini ifade eden Babacan, bölgedeki insanların günlük yaşantılarına en kısa zamanda dönmesinin sağlanmasını istedi. Babacan, Gazze'ye uygulanan ambargonun bir an önce sona erdirilmesi ve bütün geçişlerin açılması gerektiğini kaydetti.



Babacan, Filistinlilerin sosyoekonomik durumunun geliştirilmesi için sadece Gazze'ye uygulanan ablukanın değil, Batı Şeria'ya uygulanan ambargoların da kaldırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri kurmasına sona vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Abbas: Siyasi düzenleme gerekli



Bu arada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, siyasi düzenleme olmadan ekonomik desteğin yetersiz olacağını söyledi.



Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'ye yardım toplanması için düzenlenen uluslararası konferansta konuşan Abbas, "Siyasi bir düzenleme olmadan, yeniden imar ve kalkınma çabalarının yetersiz, güçsüz ve tehditlere açık kalacağının farkındayız. İsrail'in silah makinesi, dost ve kardeşlerimizin yardımıyla inşa ettiğimiz kurumlarımız ve okullarımızın çoğunu birçok kez yerle bir etti" ifadesini kullandı.



Konferansa katılımı, mali, ekonomik ve teknik desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirten Abbas, "Yine de İsrail ile çatışmada adil bir düzenleme yönünde somut ilerlemeler kaydedilmesinin gerekliliğinde ısrarlıyız" dedi.



İsrail'in şahin kanadından olduğu bilinen Binyamin Netanyahu başkanlığında tarihindeki en sağcı hükümetini kurma hazırlığı içinde bulunduğu bir dönemde uluslararası toplumu barış sürecini kurtarmaya çağıran Abbas, dünyanın İsrail'de yakında kurulacak hükümetten, imzalanan anlaşmalara uyan, iki devletli çözüm temelinde bir düzenleme yapmasını istemesi gerektiğini kaydetti.



Temel talepleri hesaba katmayan bir barış sürecinde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirten Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama'nın yönetiminden ve Orta Doğu Dörtlüsünün diğer üyelerinden (Rusya, BM ve AB) İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve İsrail ile barış içinde yan yana yaşayan bir Filistin devletinin kurulması için hızlı bir eylem beklediklerini ifade etti.



İsrail'in 22 gün süren Gazze saldırılarının neden olduğu yıkımı "depreme" benzeten Abbas, bağışçı ülkeleri Başbakanı Selam Feyyad tarafından hazırlanan 2,8 milyar dolarlık planı kabul etmeye çağırdı.

