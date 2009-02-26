'Türkiye'den Gazze barışında liderlik bekliyoruz'

Mitchell, Başbakanlık Resmi Konutunda yapılan ve 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yaptı.Türk hükümeti ve halkına "konukseverlikleri ve tavsiyeleri için" teşekkür eden Mitchell, "Türkiye, ABD'nin çok önemli bir müttefiki ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik için önemli bir güçtür" dedi.Mitchell, "önemli bir demokratik ülke olan" İsrail ile güçlü ilişkileri bulunan Türkiye'nin "emsalsiz bir rol" oynayabileceğini, aynı zamanda Orta Doğu'da kapsamlı barış çabaları üzerinde "önemli bir etkisi" olduğunu kaydetti.ABD Başkanı Barack Obama, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve diğer ABD yetkililerinin Türkiye'nin kapsamlı barış ve iki devletli çözüm yönündeki süregelen taahhütlerini takdir ettiklerini belirten Mitchell, "Türkiye'ye bunun için geldiğini" bildirdi.Mitchell, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Şarm El Şeyh'te Gazze için yapılacak toplantıya katılımını memnuniyetle karşıladıklarını, Gazze'deki insani ihtiyaçların karşılanması ve kalıcı ateşkes sağlanması için gösterilen çabalarda Türkiye'nin liderliğini beklediklerini kaydetti.ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerle görüşmelerde de belirtildiği gibi, bölgedeki tüm halkların güvenli ve refah içinde yaşayabilecekleri bir gelecek için birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu ve birlikte çalışmak istediklerini sözlerine ekledi.Amerikalı yetkili, Ankara'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile de görüştü.