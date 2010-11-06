Türkiye'den füze kalkanına şartlı evet

T24 - Türkiye'nin füze savunma sistemine sınırlarını kapsaması ve cephe ülkesi olmama şartıyla ev sahipliği yapmayı kabul ettiği bildirildi. NATO'nun gelecek 10 yılına yön verecek olan Stratejik Konsept'in son taslağı 4 Kasım'da tüm müttefiklere ulaştı. Son taslakta ayrıca Türkiye'nin istediği gibi İran, Suriye gibi ülkeler tehdit tanımlaması içerisine alınmadı.

Sabah gazetesinden Duygu Güvenç'in haberine göre, Ankara, füze savunma sistemine tüm sınırlarını kapsaması ve cephe ülkesi olmayacağı koşuluyla ev sahipliği yapmaya "evet" dedi.

Bir önceki Stratejik Konsept'e göre daha kısa olmakla beraber daha kapsayıcı taslak ışığında Çankaya Köşkü dün, NATO için kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki toplantıya Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül katıldı. Köşk'te son taslak masaya yatırılırken, 15 Kasım'a kadar sürecek olan müzakerelerde müttefikler arasında uzlaşmanın sağlanamaması halinde Türkiye'yi Lizbon'da Erdoğan'ın temsil etmesi ele alındı. Zirvede büyük bir kriz beklemeyen Ankara'yı bu aşamada Gül'ün temsil etmesi bekleniyor. Füzelerin nereye konuşlandırılacağı ve sayıları ise daha sonra kararlaştırılacak.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin füze savunma sistemine ait donanıma ev sahipliği yapmasında mutabakat sağlandı. Türkiye, tüm sınırlarını kapsaması koşuluyla ve cephe ülkesi olmayacağını belirterek sistemin parçalarına ev sahipliği yapmaya "evet" dedi.

TERÖR TANIMI: NATO'nun gelecek 10 yılında da en önemli tehditlerden biri olarak yer aldı. Terörün tüm NATO ülkeleri için tehdit olduğunu belirten bir metin üzerinde uzlaşma sağlandı.

TEHDİT ALGISI: Türkiye'nin itirazları sonucunda herhangi bir ülkenin adı spesifik olarak vurgulanmadı. Onun yerine "nükleer silahların yayılmasına öncülük yapan, istikrarsız, düşmanca tutum içerisinde, konvansiyonel silah birikimi yapan, kendini yönetme kabiliyeti olmayan aktörler" tanımı kullanıldı.



Rusya'yla mutabakat



NATO-AB İŞBİRLİĞİ: Bu konuda Türkiye vetosunu sürdürüyor. 11 sayfalık belgede NATO-AB işbirliğine 3 ayrı paragraf ayrılıyor. AB'nin NATO imkan ve yeteneklerini kullanacağı operasyonlarda karar mekanizmasında yer almak isteyen Ankara, iş birliği ifadelerine "hayır" demese de, ortak operasyonlarda söz sahibi olmak istediğini belirtiyor.

RUSYA'YLA İLİŞKİ: NATO-Rusya işbirliği konusunda mutabakat sağlandı. Rusya'nın füze savunma sisteminde yer alıp almayacağı ise daha sonra belli olacak



