Türkiye'den füze kalkanına iki koşul

T24 - Lizbon’da 19-20 Kasım tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile müttefikleri arasındaki müzakerelerde son aşamaya gelindi. Türkiye, füze savunma sistemine ilişkin müzakerelerde kapatılması planlanan İzmir’deki NATO Hava Unsur Komutanlığı’nın, yeniden etkin konuma getirilmesi koşulunu masaya sürdü.

Müzakerelerde Ankara’nın ikinci somut hedefi ise kendi Ulusal Füze Savunma Projesi’nin maliyetini düşürebilmek. Ankara, bu çerçevede ulusal savunma için gerekli Patriot bataryalarının bir bölümünün NATO’nun füze kalkanı projesi çerçevesinde Türkiye’de konuşlandırılması yönünde pazarlık yürütüyor.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "Türkiye'den iki koşul başlığıyla yayımlanan (15 Kasım 2010) yazısı şöyle:



Türkiye'den iki koşul

Türkiye, füze savunma sistemine ilişkin NATO ile yürüttüğü müzakerelerde, ittifakın yeni stratejik konsepti doğrultusunda kapatılması planlanan İzmir’deki NATO Hava Unsur Komutanlığı’nın, füze savunma sistemi kapsamında yeniden etkin konuma getirilmesi koşulunu masaya sürdü. Ankara’nın ikinci önemli talebi ise sistemin vurucu unsuru olan Patriot füzelerinin Türkiye’ye bedelsiz konuşlandırılması olacak.

Lizbon’da 19-20 Kasım tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile başta ABD olmak üzere NATO’daki müttefikleri arasındaki müzakerelerde son aşamaya gelindi. Zirve öncesindeki son değerlendirme bugün daimi delegelerin bir araya geleceği NATO Konseyi toplantısında yapılacak. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun temsil edeceği NATO zirvesinde en önemli tartışma konuları şunlar olacak:



Füze savunma sistemi

NATO ittifakını ve üye ülkeleri orta ve uzun menzilli balistik füze tehdidinden korumak amacıyla bir füze savunma sistemi kurulması fikri 2002 Prag Zirvesi’nden bu yana tartışılan bir konu. Türkiye, Prag zirvesinde füze savunma sistemi geliştirilmesine karşı olmadığını kayda geçirmişti. Lizbon zirvesinde artık karara bağlanacak füze savunma sistemi konusunda Ankara’nın talepleri şu noktalarda odaklanmış durumda:

1. Sistem NATO mimarisi içine oturtulmalı ve tüm ittifak topraklarını koruyacak şekilde yapılandırılmalı.

2. NATO belgelerinde sistemin saldırı değil savunma projesi olduğu ve belli bir ülkeye karşı kurulmadığı net biçimde ifade edilecek. Ankara, İran ile ilişkilerinin bozulmaması ve Rusya’nın engelleme yapmaması için bu talebinde ısrarcı davranıyor.

3. Komuta kontrol mekanizmasında Türkiye söz sahibi olmalı.



İzmir pazarlığı

Lizbon’da açıklanacak NATO’nun yeni Stratejik Konsept Belgesi ile Füze Savunma Sistemi Deklarasyonu’nda Ankara başta olmak üzere diğer bazı üyelerin üzerinde durduğu ilk iki talep karşılanıyor. Ankara’nın üçüncü şartının arkasında ise “İzmir pazarlığı” yatıyor. NATO içinde füze savunma sisteminden bağımsız olarak ABD’nin ısrarıyla başlatılan bir çalışma kapsamında bazı karargâhlar kapatılarak maliyetin düşürülmesi hedefleniyor. Çok gizli yürütülen bu çalışma kapsamında Avrupa’da bazı karargâhların kapatılması önerisi NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’e iletildi. Kapatılması istenen karargâhlar arasında İzmir’deki Hava Unsur Komutanlığı da yer alıyor. Hükümet, İzmir’deki NATO karargâhını kaybetmemek için, aslında aralarında bağ bulunmayan füze kalkanı projesi ile bir ilişki kurmuş durumda.

Bu çerçevede, Lizbon zirvesi öncesinde Başbakan Tayyip Erdoğan ve bakanlar tarafından ısrarla dile getirilen “Komuta kontrol mekanizmasında biz de rol almak için düğmeye basan taraf olmak istiyoruz” şartının ardında İzmir’deki karargâhın “füze savunma sisteminin hava unsurlarının bir parçası olarak” muhafaza edilmesi isteği yatıyor. ABD Savunma Bakanı Robert Gates, İzmir’deki karargâhın korunması konusunda bir itirazları olmadığını açıklamasına rağmen, son kararın zirvede Cumhurbaşkanı Gül’ün temasları sonrasında ortaya çıkacağı değerlendiriliyor. Ankara, Lizbon’dan bu teminat ile dönmeyi hedefliyor.

Müzakerelerde Ankara’nın ikinci somut hedefi ise kendi Ulusal Füze Savunma Projesi’nin maliyetini düşürebilmek. Türkiye’nin orta menzilli hava savunması için açtığı uluslararası ihale kapsamında Patriot (PAC3 sistemleri) alımı çok güçlü olasılık olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin kendi ulusal güvenlik şemsiyesi için kaç adet PAC3 bataryası satın alacağı ve bunların toplam maliyeti konusuda nihai karar Haziran 2011’de verilecek.

Ankara, bu çerçevede Patriot bataryalarının bir bölümünün, NATO’nun füze kalkanı projesi çerçevesinde Türkiye’ye konuşlandırılması yönünde de pazarlık yürütüyor. Milli Savunma Bakanı Gönül, bu beklentinin ilk sinyalini “Bizim önem verdiğimiz hususlardan birisi NATO Füze Kalkanı’nın bizim sistememizi nasıl etkileyeceği, mümkünse bu sistemde bize maliyet bakmından nasıl fayda sağlayacağı. Kalkanın tam Türkiye’yi kapsaması halinde füze maliyetinde önemli tasarruf sağlayabiliriz” açıklamasıyla vermişti. Kaynaklar, Türkiye’nin bu şartının da kabul edilmesi durumunda füze savunması için ayrılacak ulusal bütçede “milyar dolarlık” tasarruf sağlanabileceğinin altını çiziyor.



Sistem tartışması seneye

Füze kalkanı, denize ve karaya konuşlu füze savunma sistemlerinden oluşacak. Denize konuşlu sistemler Akdeniz’de dolaşacak AEGIS sınıfı firkateynler ve üzerindeki Cruies füzelerinden oluşacak. Karaya konuşlu sistemler ise bazı NATO ülkelerine konuşlandırılacak radarlar ve Patriot füze sistemlerinden oluşacak. Hangi ülkeye hangi sistemlerin konuşlandırılacağına ilişkin teknik tartışmalar Lizbon zirvesinden sonra gündeme gelecek.

İzmir konusunda varılacak siyasi mutabakat da, gelecek yıl şekillenecek NATO Yeni Karargâh Yapısı’nda yerini alacak.