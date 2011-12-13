Türkiye'den Fransa'ya uyarı: Tarihi olayları tarihçilere bırakalım

T24- Türkiye, Fransa parlamentosuna yaptığı uyarıda, ''tarihi olayların parlamentolar tarafından yazılamayacağı'' yolunda 2008 yılında yine Fransız Parlamentosu'nun kurduğu araştırma komisyonu tarafından kaleme alınan rapora sahip çıkmasını istedi.



Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Meclis Başkanı Bernard Accoyer'in başkanlığındaki araştırma komisyonunun, "parlamentoların rolünün tarihi olayları değerlendirmek ve özellikle yasa çıkartarak cezai müeyyide istemek olmadığı'' yolundaki rapora vurgu yapıldı.



Türkiye'nin, ''Fransız yetkililerin, tarihi tarihçilere bırakmasını umut ettiği'' ifade edilen açıklamada, ''cemaatçi değerlendirmelerin Türk ve Fransız ilişkilerini rehin almaması'' istendi.

Senatoda Mayıs ayında yine aynı konuda gündeme gelen yasa teklifinin oylanmadan ezici bir üstünlükle "incelenmeye alınmasının" reddedildiği hatırlatılan açıklamada, Fransa'da seçimlerle ilgili takvime göre şimdi yine aynı konuda gelen yasa teklifinin meclis yasalar komisyonunda kabul edilmesinden şaşkınlıkla karşılandığı kaydedildi.



Türkiye'nin ulusal parlamentoların, tartışmaya açık tarihi olaylar konusunda karar almaktan kaçınmasından yana olduğu ifade edilen açıklamada, tarihin, tarihçiler ve araştırmacılara bırakılması istendi.



Açıklamada, söz konusu yasa teklifinin onaylanmasının, Türk ve Fransız ilişkilerinde tamiri imkansız yaralar açacağı uyarısında bulunuldu.



Fransa meclisi yasalar komisyonunda geçen hafta kabul edilen, iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanan yasa teklifini, 19 Aralık'ta genel kurulda oylayacak. Yasalar komisyonunda kabul yasa teklifinde, ''Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların inkarı, bir yıl hapis ile 45 bin avro para cezasına çarptırılır'' ifadesi yer alıyor.

Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.





Sarkozy yeşil ışık yaktı





Daha önce Sosyalist Parti tarafından sunulan bu tarzdaki başka bir yasa teklifi mecliste kabul edilmiş, ancak senatoda oylanamadığı için yasalaşamamıştı. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin karşı çıkmasıyla söz konusu yasa teklifinin senato gündemine getirilmesi engellenmişti.



Son olarak Sosyalist Parti'nin, Mayıs ayında senatoya getirdiği bu yasa teklifi yine oylanmadan gündemden düşürülmüştü. Uzun süre bu tür bir yasa teklifine karşı çıkan Sarkozy, son olarak Erivan'a yaptığı ziyaret sırasında önemli tavır değişikliği içine girmiş ve bu yönde bir yasa teklifine artık sıcak baktığı mesajını vermişti.



Fransız basında çıkan haberlerde, ''Sarkozy'nin, kapalı kapılar ardından iktidar partisi milletvekili ve senatörlerine bu tür bir yasa teklifine artık olumlu baktığı yolunda konuşmalar yaptığı'' bildirilmişti.



A.A muhabirine bilgi veren diplomatik kaynaklar, ''19 Aralık'ta genel kurula gelecek yasa teklifinin ardında Sarkozy'nin olduğu'' yorumunu yapıyor.



Gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Sarkozy'nin, Ermeni diasporasının oylarını alabilmek için tutum değişikliği içen girdiği tahmin ediliyor.

Sosyalist Parti'nin adayı Francois Hollande da Ermeni diasporasına cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, bu tür bir yasa çıkartma sözü vermişti.

