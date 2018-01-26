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Türkiye'den Facebook, Twitter ve Youtube'a 'Afrin harekâtı' uyarısı

"Küresel şirketler yavaş da olsa Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt veriyor"

26 Ocak 2018 12:15

Afrin harekatı paylaşımları nedeniyle yüzlerce kişi gözaltına alınırken, sosyal medya şirketlerine de yaygın olarak içerik kaldırma talepleri iletildi. Yargı ve BTK’nin de sosyal medyayı kontrol altında tuttuğu belirtildi.

Gazete Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), harekat karşıtı tweetlere müdahalelerde bulunuyor. Bu kapsamda ‘maksatlı yayın’ yaptığı öne sürülen internet siteleri de yakından takip ediliyor. BTK, tespit edilen kişisel hesapları ve kullanıcılarını başsavcılığa bildiriyor. Başbakanlık kararıyla Twitter, Facebook ve Youtube’daki bazı içerikler engelleniyor, erişime kapatılıyor, yayılması önleniyor. Başsavcılık, kullanıcısı belirlenen hesaplarla ilgili hemen hukuki işlem yapıyor. Hesaplar engellendikten sonra yasa gereği 24 saat içinde mahkemeden karar çıkarılıyor.

Öte yandan Facebook, Twitter ve Youtube da bu konuda Türkiye tarafından uyarıldı. Bir yetkili, “İçerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Yetkili, küresel şirketlerin yavaş da olsa Türkiye’nin taleplerine olumlu yanıt verdiğini söyledi.

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