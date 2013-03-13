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Ekonomi

Türkiye'den ev alan yabancıya vize müjdesi

Başbakan Yardımıcısı Babacan, Cannes'da düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olan MIPIM'de Türkiye'den ev alan yabancıların vize sorununun çözülmesi için çalışıldığı bilgisini verdi

13 Mart 2013 20:20

MIPIM Fuarı'nın açılışını yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 84 ülkeden gelen yatırımcılara Türkiye'ye ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Türkiye'nin başardıklarının bundan sonra yapacakları için de bir gösterge olduğunu kaydeden Babacan, İstanbul'a ve 2023 hedeflerine dikkat çekti. İstanbul'un dünyadaki ilk 10 finans merkezinden biri olmaya aday olduğunu kaydeden Babacan, Türkiye'nin son küresel ekonomik krizden de çok az etkilendiğini vurguladı.

 

Kısa zamanda çözülecek

 

hurriyet.com.tr'de yer alan haberde, yatırımcıların sorularını da yanıtlayan Babacan'a, yurtdışından gelip Türkiye'den ev almak isteyen yabancıların vize konusunda sıkıntı yaşadığı belirtildi ve bu konuda bir çalışma olup olmadığı soruldu. Babacan bu soruya bir çalışmaları olduğunu belirterek, sorunun kısa bir süre içinde çözüleceği yanıtını verdi. Babacan, çalışılan model hakkında ise detay vermedi.

Emlak yatırımcıları ise, bu konuda birçok modelin söz konusu olduğunu belirtiyor. Bazı ülkelerin ev alan yabancılara oturma izni verdiğini belirten kaynaklar, bazı ülkelerde ise 5 yıllık vizelerin söz konusu olduğunu ifade ediyor.

Mevcut sistemde Türkiye'den konut alan yabancıların vize ve oturma izni konusunda sorun yaşadığı, bunun da yurtdışı talebi etkilediği ifade ediliyor.

Türkiye'nin mortgage konusundaki sistemi de uluslararası yatırımcılar tarafından Babacan'a soruldu. Türkiye'de uygulanan mortgage sisteminde yüzde 75'in üzerinde borçlandırmama, sadece TL üzerinden kredi kullandırma gibi bazı kuralların söz konusu olduğunu ifade eden Babacan, sürdürülebilir başarı için de bu kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi.

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