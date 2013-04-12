Türkiye'den ev alan yabancıların oturma izinleri 3 aydan 1 yıla uzatıldı

Türkiye’den mülk alan yabancılara 3 ay olarak uygulanan oturma izni, bundan sonra 1 yıl olacak. Bu yasayla yabancılara mülk satışının yıllık 10 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Mütekabiliyet kapsamında Türkiye’den taşınmaz satın alan yabancıların oturma izni süresi uzatıldı.

Türkiye’den mülk alan yabancılara 3 ay olarak uygulanan oturma izni, bundan böyle 1 yıl olacak. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda kısa dönem ikamet izni kapsamında Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılara en az bir yıl izin verileceği belirtildi.

Meltem Kara’nın Hürriyet’teki haberine göre, kamuoyunda Mütekabiliyet Yasası olarak bilinen Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu’nda değişiklik yapan 6302 sayılı kanun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak fiili satışlar Bakanlar Kurulu onaylı satış yapılabilecek ülke listelerinin Ağustos ayında açıklanmasından sonra başladı.

Açıklanan kararla, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişilere Türkiye’de taşınmaz satılmasına imkân sağlandı. Böylece, 183 ülkenin vatandaşının bazı şartlar kapsamında Türkiye’den konut, arsa gibi taşınmazları satın almasının önü açıldı.

Yabancılara mülk satışının önünün açılması, en çok gayrimenkul sektörünü memnun etti. Bu yasa sayesinde, yabancılara mülk satışının yıllık 2 milyar dolardan 5 milyar dolara, uzun vadede 10 milyar dolara çıkması bekleniyor. Uzun vadede yabancılara satılacak konut sayısının da 20 bine ulaşması öngörülüyor. Ağustos ayından bu yana, yabancılara bireysel satışlar yavaş yavaş başladı. Ancak, mülk alan yabancının Türkiye’de daha uzun süre kalabilmesi ve böylece yatırıma daha sıcak bakabilmesi için, gayrimenkul sektöründe oturma izni süresinin uzatılması talepleri oluştu.

Oturma izninin ne faydası olacak

* Oturma izninin 3 aydan 1 yıla çıkarılması, yabancıya gayrimenkul satmak isteyenlerin elini güçlendirdi.

* Sürenin uzaması, yabancıların satın aldıkları taşınmazlarda daha uzun süre kalmasını sağlayacak.

* Böylece, Türkiye’den mülk almak yabancılar için daha cazip hale gelecek.

* Yabancıların talebindeki beklenen artış ikamet izninin artması ile sağlanabilecek.

* Bu kapsamda, yıllık 10 milyar dolarlık satış bekleniyor.