Türkiye'den Çipras'a 'agresif komşu' yanıtı: Kendi kabinesine baksın

Davos Zirvesi'nde Türkiye'nin agresif bir komşu olduğunu söyleyen Yunanistan Başbakanı Alekis Çipras'a Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan yanıt geldi. Aksoy, "Kendi kabinesine baksın" dedi.

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Aksoy, Çipras’ın İsviçre Davos’ta düzenlenen forumda Türkiye’nin ‘agresif’ bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkındaki soruya yazılı olarak yanıt verdi:

"Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün (24 Ocak) Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil.

Başbakan Çipras’ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor."