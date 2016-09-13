Türkiye'den Cerabluslu çocuklara bayram hediyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan düzenlediği 'Fırat Kalkanı' harekâtının ardından şehir merkezine oyun alanları yapıldı. Türkiye'nin desteğiyle oluşturulan oyun alanları, çocuklara bayram sevincini yaşattı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 28 Ağustos'ta Gaziantep'i ziyareti sırasında Cerablus'un yeniden inşası konusunda verdiği talimatın ardından Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı bölgenin yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde yaklaşık 2,5 yıldan bu yana terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde olan ve nüfusu 3 bin 500'e kadar gerileyen ilçede su şebekesi ve elektrik altyapısında ciddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Ayrıca şehir merkezinde çocukların vakit geçirebilecekleri alanların da tahrip edildiği belirlendi. Bunun üzerine bölgeye gönderilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 haftalık çalışmanın ardından su şebekesini yeniledi, ayrıca 1 haftada nüfusu 25 bine ulaşan ilçeye çocukların eğlenebilecekleri oyun grupları yerleştirildi. TEDAŞ ekipleri de enerji sorununu giderdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Cerablus'ta çocuklar bayram gibi bayram yapsın diye oyun alanları oluşturduk" dedi.

Gaziantep'in sınır komşusu olan Cerablus'un tarihi ve şirin bir şehir olduğunu ancak iç savaş nedeniyle büyük tahribata uğradığını bölgeyi ziyareti sırasında gördüğünü ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bana ve Sayın Valimize talimatının ardından su meselesini çözmek için harekete geçtik. Gittiğimizde muhatap yoktu, şebeke nasıl, depolar, kuyular nerede bilinmiyordu. GASKİ Genel Müdürlüğümüz ve teknik ekibin 4-5 günlük çalışmasıyla altyapıyı çözmeye çalıştık. Elektrik olmadığı için büyük jeneratör getirttik, kuyu ve depolar belirlendi. Kirli su baypas edildikten sonra klorlama yapıldı ve böylece su sorunu giderildi. Ayrıca dönüşler hızlanınca ekiplerimiz ve araçlarımızla kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı ve ilçeyi bayrama hazır hale getirdi. Ardından ailelere et ve gıda yardımı yaptık"