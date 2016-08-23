T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Türkiye'den Cerablus ve Menbic'e 'topçu ateşi'

Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer, sınırdaki topçu bataryalarının Suriye\'nin Cerablus kentinde IŞİD\'i, geçen hafta Suriye Demokratik Güçleri\'nin eline geçen Menbic\'deyse YPG\'yi vurduğunu söyledi.

23 Ağustos 2016 00:23

Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer, sınırdaki topçu bataryalarının Suriye'nin Cerablus kentinde IŞİD'i, geçen hafta Suriye Demokratik Güçleri'nin eline geçen Menbic'deyse YPG'yi vurduğunu söyledi.

Reuters yetkilinin 'Menbic'deki Kürt hedeflerine yönelik 20 topçu atışı yapıldı' dediğini aktardı.

NTV haber kanalı da Menbic'e yönelik topçu atışı yapıldığı haberini geçti.

Türkiye - Suriye sınırında bulunan ve IŞİD kontrolünde olan Cerablus'un da Türk topçu bataryaları tarafından vurulduğu ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü açıklamalarında "DAEŞ'i sınırdan temizleyeceğiz" demişti.

Anadolu Ajansı ise sınırda güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve sınıra tank ve zırhlı personel taşıyıcıların sevk edildiğini aktardı.

Reuters haber ajansı, bugün içerisinde yaptığı bir başka haberde, Türkiye'nin bir süredir silahlı Suriyeli muhalif grupların Türkiye üzerinden geçerek, kuzeyden Cerablus'a yönelik bir harekât başlatmaları için izin verdiğini yazmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReutersTürkSuriye CerablusIŞİDSuriye Demokratik GüçleriMenbic YPGKürtMenbicSuriyeCerablusBakanı MevlütAjansıTürkiyeSuriyeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24