Türkiye'den Cerablus ve Menbic'e 'topçu ateşi'

Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer, sınırdaki topçu bataryalarının Suriye'nin Cerablus kentinde IŞİD'i, geçen hafta Suriye Demokratik Güçleri'nin eline geçen Menbic'deyse YPG'yi vurduğunu söyledi.

Reuters yetkilinin 'Menbic'deki Kürt hedeflerine yönelik 20 topçu atışı yapıldı' dediğini aktardı.

NTV haber kanalı da Menbic'e yönelik topçu atışı yapıldığı haberini geçti.

Türkiye - Suriye sınırında bulunan ve IŞİD kontrolünde olan Cerablus'un da Türk topçu bataryaları tarafından vurulduğu ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü açıklamalarında "DAEŞ'i sınırdan temizleyeceğiz" demişti.

Anadolu Ajansı ise sınırda güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve sınıra tank ve zırhlı personel taşıyıcıların sevk edildiğini aktardı.

Reuters haber ajansı, bugün içerisinde yaptığı bir başka haberde, Türkiye'nin bir süredir silahlı Suriyeli muhalif grupların Türkiye üzerinden geçerek, kuzeyden Cerablus'a yönelik bir harekât başlatmaları için izin verdiğini yazmıştı.