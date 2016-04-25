Türkiye'den Cenevre'de sergilenen 'Berkin Elvan fotoğrafına' itiraz!

Türkiye'nin Cenevre Konsolosluğu, fotoğraf sanatçısı Demir Sönmez'in sergisinde yer alan Berkin Elvan'la ilgili bir fotoğrafın kaldırılması talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletler binası önünde sergilenen fotoğraftaki pankartta, "Benim adım Berkin Elvan, polis beni Türk Başbakan'ın emriyle öldürdü" yazıyor.

Swiss Info internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçreli yetkililer Türk konsolosluğundan şikâyet aldıklarını doğruladı.

İsviçre'de de, Almanya'da olduğu gibi yabancı ülke liderlerine hakareti yasaklayan bir yasa var.

Cenevre Belediyesi'nden bir yetkili İsviçre haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin şikâyetine Salı günü öğleden sonraya kadar yanıt verileceğini söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinden halkların gerçekleştirdiği eylemleri konu edinen ve 50 fotoğraftan oluşan sergi, 1 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Serginin sponsorları arasında ise Cenevre Kantonu'nda bulunan dört belediye, çok sayıda sendika, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ile bazı ulusal kurum ve kuruluşlar da yer alıyor.



"Halkların eylemlerini sergiledim"



Dicle Haber Ajansı (DİHA) ise aynı sergide bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'nın hapishanede 'tecrit edilmesine karşı' Cenevre'den Strasbourg'a yapılan 'Uzun Yürüyüş' eyleminin fotoğrafına da itiraz edildiğini aktardı.

DİHA'nın haberine göre Demir Sönmez, fotoğrafların kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Sönmez, "Ben burada son beş yıl içerisinde çevre konularından tutalım LGBT'li bireylere ilişkin yapılan eylemlere ve yine dünyanın birçok yerinde mücadele eden halkların yaptıklarını eylemlerin fotoğraflarını sergiledim. İlk olarak 160 civarında fotoğraf seçtik ama daha sonra alana sığmayacağı için 50 tane tek sergiledik. Söz konusu fotoğraflarda burada yapılan eylemlerden oluşuyor" dedi.

İsviçre'de 2010 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi posterine "İsviçre'yi yok etmek istiyor" yazdıkları gerekçesiyle Cenevreli bir siyasi gruba dava açılmıştı.

Dava, bir yıl sonra Kaddafi devrilip öldürüldüğünde düşmüştü.