T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den Cenevre'de sergilenen 'Berkin Elvan fotoğrafına' itiraz!

Kaldırılması istenen fotoğrafta "Benim adım Berkin Elvan, polis beni Türk Başbakan'ın emriyle öldürdü" yazıyor

25 Nisan 2016 21:52

Türkiye'nin Cenevre Konsolosluğu, fotoğraf sanatçısı Demir Sönmez'in sergisinde yer alan Berkin Elvan'la ilgili bir fotoğrafın kaldırılması talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletler binası önünde sergilenen fotoğraftaki pankartta, "Benim adım Berkin Elvan, polis beni Türk Başbakan'ın emriyle öldürdü" yazıyor.

Swiss Info internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçreli yetkililer Türk konsolosluğundan şikâyet aldıklarını doğruladı.

İsviçre'de de, Almanya'da olduğu gibi yabancı ülke liderlerine hakareti yasaklayan bir yasa var.

Cenevre Belediyesi'nden bir yetkili İsviçre haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin şikâyetine Salı günü öğleden sonraya kadar yanıt verileceğini söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinden halkların gerçekleştirdiği eylemleri konu edinen ve 50 fotoğraftan oluşan sergi, 1 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Serginin sponsorları arasında ise Cenevre Kantonu'nda bulunan dört belediye, çok sayıda sendika, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ile bazı ulusal kurum ve kuruluşlar da yer alıyor.
 

"Halkların eylemlerini sergiledim"
 

Dicle Haber Ajansı (DİHA) ise aynı sergide bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'nın hapishanede 'tecrit edilmesine karşı' Cenevre'den Strasbourg'a yapılan 'Uzun Yürüyüş' eyleminin fotoğrafına da itiraz edildiğini aktardı.

DİHA'nın haberine göre Demir Sönmez, fotoğrafların kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Sönmez, "Ben burada son beş yıl içerisinde çevre konularından tutalım LGBT'li bireylere ilişkin yapılan eylemlere ve yine dünyanın birçok yerinde mücadele eden halkların yaptıklarını eylemlerin fotoğraflarını sergiledim. İlk olarak 160 civarında fotoğraf seçtik ama daha sonra alana sığmayacağı için 50 tane tek sergiledik. Söz konusu fotoğraflarda burada yapılan eylemlerden oluşuyor" dedi.

İsviçre'de 2010 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi posterine "İsviçre'yi yok etmek istiyor" yazdıkları gerekçesiyle Cenevreli bir siyasi gruba dava açılmıştı.

Dava, bir yıl sonra Kaddafi devrilip öldürüldüğünde düşmüştü.

ETİKETLER

berkin elvantürkiyefotoğrafkaldırmatalep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24