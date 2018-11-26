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Ekonomi

Türkiye'den çekileceği iddia edilmişti; Garanti Bankası'nın ortağı BBVA'dan açıklama

"Türkiye'ye tamamen sadığız"

26 Kasım 2018 21:40

Garanti Bankası'nın hakim ortağı olan İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Garanti'deki paylarını satacağı yönündeki iddialara ilişkin "Türkiye'ye tamamen sadığız" açıklamasında bulundu.

BBVA İletişim Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu  sabah yayımlanan bir habere istinaden şu açıklamayı yapabiliriz: Türkiye'ye  tamamen sadığız." denildi.

İspanya'da bir internet sitesinde çıkan haberin asılsız olduğunu  vurgulayan yetkililer, BBVA'nın Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu ve  Türkiye'den çıkmayı düşünmediğini dile getirmişti.

 

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