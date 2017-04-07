Türkiye'den BM'ye 'İdlib' mektubu

Türkiye, Birleşmiş Milletler'e Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırıyla ilgili mektup gönderdi.

Türkiye, İdlib'in Han Şeyhun beldesinde düzenlenen 'kimyasal silah' saldırısına ilişkin gönderdiği mektupta, saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tuttu.

Rusya ve Suriye, Şam'ın kimyasal silah kullandığına dair iddiaları reddediyor. Elindeki tüm kimyasal silahları 2016'da teslim eden Suriye, İdlib'de cihatçıların kimyasal silah deposunun vurulmuş olabileceğini ifade ediyor.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Kimyasal silah kullanımının cezadan muaf olarak sürmesine daha fazla izin verilemez. Ellerinde Suriye halkının kanı olan rejim hesap vermeli. Rejimin suçları cezasız kalmamalı. Biz, BM Güvenlik Konseyi ve rejim üzerinde nüfuzu olanlar başta olmak üzere, ilgili taraflara ahlaki, insani ve yasal sorumluluklarını yerine getirerek bu gaddar saldırıların sona ermesini temin etmeleri çağrısı yapıyoruz."