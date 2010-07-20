-TÜRKİYE'DEN BM'YE AFGANİSTAN KATKISI KABİL (A.A) - 20.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Afganistan'a, ihtiyaç duyduğu ve istediği sürece destek olmaya devam edeceğini, seçim sürecine destek çerçevesinde de BM'ye iki milyon dolar katkıda bulunacağını söyledi. Davutoğlu, Kabil Konferansında yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir toplantıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantıda temsil edilen ülkelerin, Afganistan'ın barışçıl ve bağımsız bir geleceğe kavuşmasına katkıda bulunan ülkeler olduğunu kaydetti. Afgan halkının gururuna, onların barışçıl geleneklerine ve eşsiz kültürlerine saygı olduklarını belirten Davutoğlu, amaçlarının bu ülkenin ve halkının gerçek bir barışa ve istikrara kavuşması olduğunu söyledi. "Afganistan, Afganlılara aittir" diyen Davutoğlu, Afgan hükümetinin ülkesine sahip çıkmasına ilişkin bir plan sunduğunu kaydetti. Son dönemde gözle görülür gelişmeler olduğunu ifade eden Davutoğlu, Afgan hükümeti ve uluslararası toplum tarafından gösterilen kararlılığın umut ve cesaret verdiğini belirtti. Davutoğlu, Afgan halkının önceliklerini dikkate alarak, Afgan kimliği ve kültürüne saygı duyarak, Afgan hükümetinin bu palanına destek olmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Barış ve yeniden bütünleşmenin önemine dikkati çeken Davutoğlu, bugün Kabil Konferansında sunulan Afgan barış ve yeniden bütünleşme planının memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Davutoğlu, 18 Eylülde yapılacak parlamento seçimlerine değinirken de, bu seçimlerin ülke çapında birlik ve beraberliği geliştireceğini ve toplumun bütün kesimlerini temsil edeceğini kaydetti. Davutoğlu, "Türkiye seçim sürecine destek olmak çerçevesinde BM'ye iki milyon dolar katkıda bulunacak" diye konuştu. Afganistan'da istikrar sağlanması için bölgesel işbirliğinin artırılması gereğine işaret eden Davutoğlu, bu çerçevede İstanbul Zirvesinin önemine dikkati çekti. Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasındaki üçlü zirvelerin bölgesel işbirliği açısından önemini vurgulayan Davutoğlu, dört zirve toplantısının yanı sıra her düzeyde üç ülkenin yetkililerinin bir araya geldiğini hatırlattı. Davutoğlu, bu yıl sonunda Afganistan ile ilgili bölgesel ekonomik işbirliği konferansına ev sahipliği yapacaklarını da kaydetti. Davutoglu, Türkiye'nin Kabil Bölge Komutanlığını üstlenmesinin yanı sıra Afganistan'ın yeniden kalkınması için çok çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin idaresinde ikinci il imar ekibi tesisinin yarın kendisi tarafında Cevizcan'da açılacağını hatırlattı. Davutoğlu, "Sonuç olarak Türkiye, Afgan kardeşlerine, onlar ihtiyaç duydukları ve istedikleri sürece destek olmaya devam edecektir" dedi.