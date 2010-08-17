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TÜRKİYE'DEN BAĞDAT'TAKİ SALDIRIYA KINAMA ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2010 21:44

-TÜRKİYE'DEN BAĞDAT'TAKİ SALDIRIYA KINAMA ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Türkiye bu sabah Bağdat'ta bir askeri karargâha yönelik olarak düzenlenen ve elliyi aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan intihar saldırısını kuvvetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "7 Mart seçimlerinin yapılmasından bu yana beş ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, Irak'ta yeni hükümetin hala teşkil edilememiş olmasının da etkisiyle, siyasi süreçte yaşanan sorunların ülkedeki güvenlik durumuna ve yeniden imar çabalarına olumsuz şekilde yansıdığının kaygıyla müşahede edildiği" bildirildi. "Irak'ta kapsayıcı, kucaklayıcı ve etkili bir hükümetin biran evvel teşkil edilmesini temenni ediyoruz" denilen açıklamada, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak halkının yanında olmaya ve elinden gelen desteği vermeye devam edeceği kaydedildi.

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