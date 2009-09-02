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Dünya

Türkiye'den Azerbeycan'a jet bilgi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye-Ermenistan ilişkileri hakkında Azeri Bakan'a bilgi verdi.

02 Eylül 2009 03:00

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye-Ermenistan ilişkileri hakkında Azeri Bakan'a bilgi verdi.

Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması yönündeki protokolün ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Kıbrıs’ta verdiği mesaj, Azerbeycan’ı harekete geçirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elhan Poluhov, her ülkenin uluslararası ilişkilerini düzenleme hakkı olduğunu ifade etti.

Türkiye Ermenistan ilişkilerinin Azerbaycan’ın milli çıkarları ile de bağlantılı olduğunu belirten sözcü, "Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgali bitmeden Türkiye’nin Ermenistan sınırlarını açması Azerbaycan’ın milli çıkarlarına aykırıdır" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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