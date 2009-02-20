'Türkiye'den ayrılıyoruz'



Diego Lugano ile F.Bahçe arasındaki 'aşkı' Uruguaylı oyuncunun eşi Carina bitirmek üzere..



Sözleşmesi sona eren oyuncularla tek tek görüşen sarı-lacivertli yönetim, Selçuk Şahin'le anlaşma zemini bulmak üzere. Kaleci Volkan Demirel ise kendisine Panathinaikos'tan gelen yıllık 3 milyon Euro'luk teklifi kullanarak yıllık 2.5 milyon dolar istiyor. Deivid de Alex'in imzalamasından sonra yelkenleri suya indirmiş durumda.



Bu 3 isimle de anlaşacağına inanan ve hatta Lugano'yu da ima ederek “4 oyuncumuzla da imzalayacağız” açıklaması yapan F.Bahçe yönetiminin keyfini bozacak ‘olası' isim Lugano... Uruguaylı oyuncu sezon sonu ayrılmayı kafasına koydu.



Vatan gazetesinin 20 Şubat tarihli baskısında yer alan haberdeki iddialar şu şekilde devam ediyor;



Geçtiğimiz günlerde 3. çocuklarını İstanbul'da dünyaya getiren 28 yaşındaki oyuncunun eşi Carina, doğum sonrası fazla kilolarını atmak ve vücudunu eski formuna sokmak için Suadiye Otel'in karşısındaki The Shoreclub'a yazıldı. Ahmet Ağaoğlu'nun sahip olduğu spor salonuna önceki gün giden Carina Lugano, yetkililerle görüşerek kayıt yaptırmak istedi. Kendisine 6 ve 12 aylık seçenekler sunulan bayan Lugano “Hayır, bunlar çok uzun olur. 3 aylık paket bana yeter” cevabı vererek kafaları karıştırdı, uzmanların ısrarları sonrası da ağzından baklayı kaçırdı: “Biz zaten haziranda gidiyoruz. Salonunuza mart, nisan ve mayıs aylarında gelsem bana yeterli.”



EŞYALAR DA GİDİYOR



Carina'nın bu sözleri spor salonundaki F.Bahçeliler'i üzerken, Lugano ve Carina çifti İstanbul'da geçirdikleri süre içerisinde aldıkları hediyeler ve değerli eşyaları da İtalya'ya göndermeye başladılar. F.Bahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro isteyen ancak eşinin baskısıyla çocuklarını İtalya'da okutmak isteyen Lugano, artık F.Bahçe ve İstanbul'u kafasından silmiş görünüyor.



JUVENTUS VE LAZIO TALİP



Lugano'nun menajerleri vasıtasıyla Juventus ve Lazio'yla görüşmelere başladığı biliniyor. Son kararı kendisi verecek olan 28 yaşındaki oyunun İtalya'yı tercih etmesindeki sebep ise Uruguay Milli Takımı'ndan 7 arkaşının Çizme'de forma giyiyor olması...



2006-07 sezonunda Brezilya'nın Sau Paulo takımından 6 milyon Euro bonsersiz bedeliyle F.Bahçe'ye gelen defans oyuncunun, sarı-lacivertli formayla 104 maçta 11 gol 3 asisti bulunuyor. 'Babyface' bu sürede 4 kırmızı ve 37 de sarı kart gördü.

