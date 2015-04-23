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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Avusturya'ya tepki

Avusturya Parlamentosunda 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanımlanması, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş'ü merkeze çağırmasına yol açtı.

23 Nisan 2015 11:23


Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, "Avusturya Parlamentosu’nda açıklanan bu bildirinin Türkiye-Avusturya dostluğu ve ilişkileri üzerinde kalıcı olumsuz izler bırakacağı açıktır" denildi. Açıklamada, "Bu konudaki görüşlerimiz, Avusturya’nın Ankara Büyükelçisine aktarılmış olup, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş’ün de istişareler için merkeze çağırılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'Algı operasyonu tuzağı'

Açıklamada şöyle denildi: "Öyle anlaşılıyor ki ülkemizin insani ve somut açılımlarını görmezden gelmekte ısrar eden bazı çevrelerce yürütülen algı operasyonu tuzağına, Birinci Dünya Savaşı sırasında aynı saflarda savaştığımız ve yaşanan büyük trajedinin 'soykırım' olarak nitelendirilemeyeceğini en iyi bilecek durumda olan Avusturya da düşmüştür."

Avusturya Parlamentosu'nda grubu bulunan tüm partilerin imzaladığı bir ortok bildiride 1915 olayları kınanmış, Ermenilere uygulanan şiddet için "soykırım" kavramı kullanılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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