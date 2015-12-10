Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne: Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasının basın özgürlüğüyle ilgisi yok!

Türkiye, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün MİT TIR’ları haberleri nedeniyle tutuklanmalarının ardından uluslararası basın kuruluşlarının çağrısı üzerine harekete geçen Avrupa Konseyi’ne yazılı bir yanıt verdi. Türkiye’nin Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İşcan tarafından Avrupa Konseyi'ne iletilen bilgi notu "Soruşturmanın kapsamı, temel bir hak olarak Türkiye’de Anayasa tarafından garanti altına alınan medya özgürlüğü ile ilgili değildir" dendi.

Türkiye’nin yazısı, Sınır Tanımayan Gazetecilr (RSF), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ) ve Index on Censorship’in Avrupa Konseyi’ne yaptıkları çağrıya yanıt niteliği taşıyor. Beş kuruluşun Konsey’e uyarısı, ‘Tutuklanan ve hapse atılan gazeteci’ kategorisinde ve en üst alarm düzeyinde yapıldı.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İşcan tarafından Konsey’in Siyaset Planlama Direktörü Matjaz Gruden’e iletilen bilgi notu, 3 paragraftan oluşuyor. İlk iki paragrafta Gül ve Erdem hakkında soruşturmanın, ‘terör örgütüne üye olmadan kasten yardım etmek, gizli olması gereken devlete ait bilgiyi siyasi veya askeri casusluk amacıyla ele geçirmek, devletin güvenliği ile ilgili gizli kalması gereken bilgiyi yine casusluk amacıyla açıklamak’ iddiasıyla başlatıldığı, adli kontrol mekanizmalarının mahkemece yetersiz görülmesi nedeniyle tutuklanma kararının verildiği yazıldı. Üçüncü paragrafta ise özetle şöyle denildi: “Soruşturmanın kapsamı, temel bir hak olarak Türkiye’de Anayasa tarafından garanti altına alınan medya özgürlüğü ile ilgili değildir. Uluslararası normlara uygun ilgili yasalar uyarınca, şüphelilerin hak ve özgürlüklerinin korunması için azami özen gösterilmektedir. Şüphelilerin başvurabilecekleri etkin kanuni yollar iç hukukta yer almaktadır.”