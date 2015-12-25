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Dünya

Türkiye'den Arap Birliği'ne Başika yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Arap Birliği'nin Başika'daki Türk askerlerine ilişkin yaptığı açıklamaya cevap verdi

25 Aralık 2015 22:58

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Arap Birliği'nin Türk askerinin Başika kampındaki varlığını kınamasına ilişkin, "Arap Birliği'nin açıklaması maalesef, DAEŞ'in başta Irak olmak üzere bölgemize yönelik oluşturduğu tehdidin boyutlarını, bu tehdit karşısında ülkemizin özverili ve kararlı çabalarını kavrayamadığını ortaya koymaktadır" dedi.

Bilgiç, Başika/Zelikan'da Iraklı gönüllülere eğitim vermek üzere bulunan Türk unsurlarına dair Arap Birliği tarafından alınan karar hakkındaki bir soru üzerine, Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyet konusunda gerekli tüm açıklamaları daha önce yaptığını ve bunlara ilaveten ifade edilecek bir husus bulunmadığını belirtti.
 
Irak'la, DAEŞ'e karşı işbirliğini geliştirme ve derinleştirmek için gerekli mekanizmaları tesis ederek istişarede bulunma iradelerinde bir değişiklik olmadığını vurgulayan Bilgiç, "Arap Birliği'nin açıklaması maalesef, DAEŞ'in başta Irak olmak üzere bölgemize yönelik oluşturduğu tehdidin boyutlarını, bu tehdit karşısında ülkemizin özverili ve kararlı çabalarını kavrayamadığını ortaya koymaktadır" dedi.
 
Arap Birliği'nde dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenen olağan dışı toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak topraklarındaki varlığının kınandığı bildirilmişti.
 
Toplantının ardından basına dağıtılan sonuç bildirgesinde, "Türk askeri birliklerinin Irak topraklarına girmesi, Irak'ın egemenliğine karşı düşmanca tavrı ve Arap milli güvenliğine tehdit oluşu itibarıyla Türkiye hükümeti kınanmıştır" ifadesine yer verilmişti.
 
Bildirgenin ikinci maddesinde ise Türk hükümetinden Irak'taki güçlerini kayıtsız şartsız derhal çekmesi çağrısında bulunulmuştu.

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