Türkiye'den arabuluculuğu alma çalışması mı?

Arap liderlerin, Türkiye'nin Ortadoğu'daki arabulucu rolünü çalmak için ittifak kurduğu öne sürüldü



İsrail istihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Debka sitesine göre Suudi Arabistan ve Mısır, Türkiye'nin arabuluculuğunu yaptığı İsrail - Suriye görüşmelerini kapmak için devreye girdi ve yeni

görüşme yeri olarak Ürdün'ün başkenti Amman’ı kararlaştırdı. Suriye lideri Esad da öneriye olumlu yaklaştı.



ABD ile yakınlaşmada Türkiye ile ilişkilerinden faydalanmak isteyen İran da apar topar Suriye'ye giderek bu anlaşmaya engel olmak istedi, ancak geç kaldı. Debka'ya göre Suriye lideri Esad şimdi İsrail ile yapacağı barış görüşmelerinde Amerika destekli Türkiye yerine Arap dünyasını seçti.



Debka sitesi, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Latin Amerika gezisini iptal ederek apar topar Suriye'ye gelmesinin ardındaki sır perdesini araladı. Buna göre, Mısır ve Suudi Arabistan, Türkiye'nin arabuluculuğunu yaptığı İsrail-Suriye barış görüşmelerini kapmak ve barış görüşmelerine "Arap" damgasını için bir plan hazırladı.



Türkiye'nin yürüttüğü görüşmelerin ber benzeri planlanan yeni görüşmeler Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılacak ve tüm Arap dünyasınını desteğini alacaktı. Suriye lideri Beşar Essad, bu

öneriyi olumlu karşıladı ve istihbarat sorumlusunu Amman'a gönderdi.



ABD ile diyalog kurmakta Ankara'ya büyük umut bağlayan İran ise Ortadoğu barış görüşmelerinde Türkiye'nin akarte edilmesini istemediği için Suriye'yi ikna etmeye gitti.



Ancak Ahmedinejad biraz geç kaldı. Arap liderler, barış önerisine ABD desteği almak için de girişimlere başladı. Yani Esad, Türkiye'yi bir kenara bırakarak, çıkmaza gören görüşmeleri yeniden canlandırmak için Arap kanalını seçti. (Vatan)