T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye'den altı ayda 9.7 milyar dolar çıktı

Para piyasalarında sıcak paranın kaçışı hızlandı.Türkiye'den altı ayda çıkan yabancı para miktarı 9 milyar 683 milyon dolara ulaştı.

08 Mart 2009 02:00

Geçen yılın son çeyreğinden bu yana şiddetini artırarak devam eden küresel kriz, gerek finans piyasalarını, gerekse reel sektörü sarsmaya devam ediyor. Talep daralması ve durgunluk nedeniyle birçok firma üretimi durdurup personel çıkarırken, tarihi zirveye çıkan döviz, açık pozisyon taşıyan şirketlerin yüklü miktarda kur farkı zararına katlanmasına neden oluyor. Para piyasalarında ise artık risk almak istemeyen sıcak paranın kaçışı hızlanıyor. Eylül ortasından şubat sonuna kadar geçen sürede Türkiye'den çıkan yabancı para miktarı 9 milyar 683 milyon dolara ulaştı. Ancak yoğunlaşan döviz çıkışına rağmen Türkiye'de dolar artmaya devam ediyor. 

Doları felaket tellalları mı yükseltti?

Referans gazetesinde yer alan bir habere göre, krizin şiddetini artırdığı geçen yılın eylül ortasından şubat sonuna kadar geçen sürede Türkiye'den çıkan yabancı para miktarı 9 milyar 683 milyon dolara ulaştı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) yabancı çıkışının miktarı 2 milyar 93 milyon dolar olurken, devlet iç borçlanma senetlerindeki net yabancı çıkışı ise 7 milyar 53 milyon dolar oldu. 27 Şubat'tan bu yana geçen son bir haftada İMKB ve bono piyasasından 1 milyar doların üzerinde net yabancı çıkışı olduğu tahmin ediliyor.

35 milyar dolarlık erime

Yabancıların bankalardaki döviz hesapları ise 537 milyon dolar azaldı. Yabancı çıkışının hızlandığı 12 Eylül'den 27 Şubat'a kadar olan dönemde borsadaki düşüş yüzde 35'e ulaşırken, dolardaki yükseliş ise yüzde 40'a dayandı. Yabancı yatırımcıların İMKB'deki toplam portföyü 22.3 milyar dolarlık düşüşle 18.2 milyar dolara inerken, devlet iç borçlanma senetlerindeki portföyü ise 12 milyar 797 milyon dolar azalarak 16.2 milyar dolara düştü. Yabancının İMKB ve tahvil-bono portföyündeki toplam erime 35.2 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın kasım ayından bu yana faizleri 5.25 puan indirdiği süreçte yabancı çıkışının hızlandığı gözleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri 3.5 puan indirdiği 15 Ocak'tan 27 Şubat'a geçen 6 haftalık sürede yabancılar bono piyasasında 2.8 milyar dolar, İMKB'de ise 436 milyon dolarlık net satış yaptı. 
 

YABANCININ NET HAREKETİ(Milyon $)

Dönem

İMKB

Tahvil-bono

12.09.2008/10.10.2008

-264

-1.235

10.10.2008/07.11.2008

-1.245

-3.672

07.11.2008/05/12.2008

-336

-104

05.12.2008/23.01.2009

31

-39

23.01.2009/27.02.2009

-279

-2.003

                       


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24