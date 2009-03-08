Türkiye'den altı ayda 9.7 milyar dolar çıktı

35 milyar dolarlık erime

YABANCININ NET HAREKETİ(Milyon $) Dönem İMKB Tahvil-bono 12.09.2008/10.10.2008 -264 -1.235 10.10.2008/07.11.2008 -1.245 -3.672 07.11.2008/05/12.2008 -336 -104 05.12.2008/23.01.2009 31 -39 23.01.2009/27.02.2009 -279 -2.003

Referans gazetesinde yer alan bir habere göre, krizin şiddetini artırdığı geçen yılın eylül ortasından şubat sonuna kadar geçen sürede Türkiye'den çıkan yabancı para miktarı 9 milyar 683 milyon dolara ulaştı.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) yabancı çıkışının miktarı 2 milyar 93 milyon dolar olurken, devlet iç borçlanma senetlerindeki net yabancı çıkışı ise 7 milyar 53 milyon dolar oldu. 27 Şubat'tan bu yana geçen son bir haftada İMKB ve bono piyasasından 1 milyar doların üzerinde net yabancı çıkışı olduğu tahmin ediliyor.Yabancıların bankalardaki döviz hesapları ise 537 milyon dolar azaldı. Yabancı çıkışının hızlandığı 12 Eylül'den 27 Şubat'a kadar olan dönemde borsadaki düşüş yüzde 35'e ulaşırken, dolardaki yükseliş ise yüzde 40'a dayandı. Yabancı yatırımcıların İMKB'deki toplam portföyü 22.3 milyar dolarlık düşüşle 18.2 milyar dolara inerken, devlet iç borçlanma senetlerindeki portföyü ise 12 milyar 797 milyon dolar azalarak 16.2 milyar dolara düştü. Yabancının İMKB ve tahvil-bono portföyündeki toplam erime 35.2 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın kasım ayından bu yana faizleri 5.25 puan indirdiği süreçte yabancı çıkışının hızlandığı gözleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri 3.5 puan indirdiği 15 Ocak'tan 27 Şubat'a geçen 6 haftalık sürede yabancılar bono piyasasında 2.8 milyar dolar, İMKB'de ise 436 milyon dolarlık net satış yaptı.