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BBC Türkçe

Türkiye'den Almanya'ya pankart notası

Almanya'da Başbakanlık binası önünde dün bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan pankart yüzünden, Türkiye Almanya'ya nota verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ve S.Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in resimlerinin bulunduğu pank

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Federal Başbakanlık binası önünde dün bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan pankart yüzünden, Türk Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya nota verildi.

Başbakanlık binası önünde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in resimlerinin bulunduğu, "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? o zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart açılmıştı.

"Siyasi Güzellik Merkezi" adlı kuruluşun yaptığı eylemle ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı gönderdi.

Yazıda "Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır.Bu kapsamda Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı göndererek, bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu ve konuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir." denildi.

Hürriyet'in haberine göre Siyasi Güzellik Merkezi tarafından, daha önce Berlin'de bir kafese konulan iki kaplana verilecek yemin sığınmacı olacağı ifade edilmişti.

Eylem Alman kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Diğer bir eylemde ise merkez, Berlin'de Akdeniz'de hayatını kaybeden bir sığınmacı için bir defin töreni hazırlamış ancak tabutun içinde cenaze olup olmadığı ya da sığınmacının kimliğine dair bilgi paylaşmamıştı.

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