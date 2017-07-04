Türkiye'den Almanya'ya nota

Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında Berlin'deki başbakanlık binası önünde yapılan pankart eylemini 'provokatif eylem' diye nitelendirerek Almanya'ya nota verdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önde performans sanatçısı Phlipp Ruch tarafından yapılan provokatif eyleme tepki göstererek, acil kodlu bir notayı Alman Dışişleri Bakanlığı'na iletti.

Almanya Federal Başbakanlık binası önünde dün bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in resimlerinin bulunduğu, "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür" yazılı pankarta ilişkin Berlin Büyükelçiliği, Alman Dışişleri Bakanlığı'na acil notuyla bir yazı göndererek, tepkisini iletti.



"Siyasi Güzellik Merkezi" adlı kuruluşun yaptığı bu eylem hakkında büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''3 Temmuz 2017 Pazartesi günü Almanya Federal Başbakanlık binası önünde bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan ve sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da resminin bulunduğu "Bu arabayı kazanmak istiyor musun o zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart açılmıştır.

Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. Bu kapsamda Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığı'na acil notuyla bir yazı göndererek, bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu vekonuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir.''



Siyasi Güzellik Merkezi'ne bağlı çalışan Philipp Ruch, daha önce de benzer bir çok eylem gerçekleştirmişti.



Merkez tarafından, daha önce Berlin'de bir kafese konulan iki kaplana verilecek yemin sığınmacı olacağı ifade edilmişti. Eylem Alman kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.



Diğer bir eylemde ise merkez, Berlin'de sözde Akdeniz'de hayatını kaybeden bir sığınmacı için bir defin töreni hazırlamış ancak tabutun içinde cenaze olup olmadığı ya da sığınmacının kimliğine dair bilgi paylaşmamıştı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde eyleme tepki göstererek, "Berlin'de Başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz. Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin rahatsızlığımız Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ve bir Nota ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Berlin'de Başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz.

Sözkonusu pankartta yazılı ifadede, resimde yeralan liderlerin hayatına kastedilmesi yönünde doğrudan şiddet çağrısı yapılmaktadır. Daha vahim olan, Alman polisinin de gösterinin yapıldığı alanda bulunup, bu duruma müdahale etmemesidir.

Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin rahatsızlığımız Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ve bir Nota ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmiştir.

Başbakanlık binasının önünde gerçekleşen bu olayın hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir yönü bulunmamaktadır. Şiddete açıkça teşvik içeren bu durum karşısında Alman makamlarının ivedilikle gerekli her türlü tedbiri almasını bekliyoruz."