Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış sürüyor

Türk vatandaşlarının Almanya'da yaptıkları iltica başvurularının sayısı artmaya devam ediyor. Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türklerin sayısı bu yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 286 kişi artarak 9 bin 138'e yükseldi.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın Çarşamba günü yayımladığı verilere göre 2018 Ocak-Ekim döneminde Almanya'da iltica hakkı için başvuru yapanların toplam sayısı ise 158 bin 512 olarak kaydedildi. Türk vatandaşları toplam başvurularda altıncı sırada gelirken Suriyeliler 39 bin 324 başvuru ile listenin başında yer aldı. Suriyelileri Irak, Afganistan, Nijerya ve İran vatandaşları takip etti.

2018 Ekim ayı istatistiklerinde ise Türkler toplam iltica başvurularında Suriye, İran ve Irak vatandaşlarının ardından dördüncü sırada yer aldı. Verilere göre Ekim ayında Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) iltica başvurusu yapan toplam 14 bin 800 kişinin bin 206’sını Türkler oluşturuyor. Türk vatandaşlarının Ağustos'ta bin 243 ve Eylül’de bin 93 başvuru yaptığı kaydedildi.

Her üç kişiden biri Almanya’da kalmayı başardı

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu sene içerisinde iltica başvurusu karara bağlanan her üç kişiden birinin Almanya’da kalmasına izin verildi. 2018'in başından Ekim sonuna kadar olan süreçte sonuçlandırılan 186 bin 886 iltica başvurusu işleminin yüzde 33,9'una ya koruma statüsü verildi ya da o kişilerle ilgili sınır dışı yasağı getirilerek ülkede kalmalarına izin verildi.

Bu dönemde Almanya’da kalmalarına izin verilen iltica başvurusu sahiplerinin oranı ise geçen yıla oranla azaldı. Koruma statüsü verilen veya haklarında sınır dışı etme yasağı kararı bulunan kişilerin oranı geçen yıl yüzde 43,3 olarak kaydedilmişti.

İçişleri Bakanlığı, 2018’in ilk 10 ayında iltica başvurusu reddedilen kişilerin sayısının 65 bin 303, ret oranının yüzde 35 olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca başvuruların yüzde 31,1'inin başvuru geri çekildiği veya başvuruyu yapan kişinin başka bir Avrupa Birliği ülkesine geri gönderilmesi nedeniyle geçerliliğini yitirdiğini aktardı.

DW,dpa/DÇÜ,BK

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