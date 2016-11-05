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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış

Alman hükümetinin mülteciler için önümüzdeki yıl ayırdığı toplam bütçe ise yaklaşık 22 milyar Euro

05 Kasım 2016 17:34

Bild gazetesinin Alman hükümeti çevrelerinden edindiği bilgilere göre Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında bu yılın eylül ayına kadar ciddi artış oldu.

Alman makamlarının verilerine göre Eylül 2016'ının bitimine kadar Türkiye'den 3 bin 973 kişi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

Bu, 2015 yılında Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının toplamından iki kat daha fazla. Haberde, iltica başvurularındaki artışta 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan siyasi çalkantıların etkili olduğuna işaret edildi.

Mülteci sayısı azaldı

Öte yandan Alman Göç ve Mülteci Dairesi de bu yıl Almanya'ya gelecek mülteci sayısının 300 binin altında kalacağı tahmininde bulundu. Alman yetkililer, bir önceki yıla oranla mülteci sayısının azalmasında Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının ayrıca İtalya ve Yunanistan'la kararlaştırılan önlemlerin etkili olduğunu vurguladı.

Alman hükümeti de mülteci sayısının azalması nedeniyle mülteciler için ayırdığı bütçeyi kısmaya hazırlanıyor. Haftalık Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, 2017 yılında mülteciler için planlanan bütçeyi 450 milyon euro azaltmayı planlıyor.

Alman hükümetinin mülteciler için önümüzdeki yıl ayırdığı toplam bütçe ise yaklaşık 22 milyar euro.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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