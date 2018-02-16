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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları arttı

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin verilerine göre, Türkiye'den yapılan iltica başvuruları Ocak ayında yeniden arttı. Rakamlar son iki yılda başvurularda düzenli bir artış olduğuna işaret ediyor.

16 Şubat 2018 21:03

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) son verilerine göre, Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu yapanların sayısı yeniden artışa geçti. 2018 yılının ilk ayında Türkiye’den 741 iltica başvurusu kayıt altına alındı.

Ocak ayı verilerine göre, Almanya’ya en fazla iltica başvurusu yapanların geldiği ülkeler listesinde Türkiye, Suriye, Irak ve Nijerya'dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye'yi Afganistan ve İran izliyor. 2017 yılı Kasım ayında 892, Aralık ayında ise 511 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulunmuştu.

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından Almanya’ya Türkiye’den yapılan iltica başvuruları artarken, 2017 yılında Türk vatandaşlığına sahip toplam 8 bin 480 kişinin Almanya’ya iltica etmek istediği bilgisi verildi.

2013 ile 2015 yılları arasında ise Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2 binin altındaydı.

2018 Ocak ayında Almanya’ya farklı ülkelerin vatandaşlarından toplam 12 bin 285 iltica başvurusu yapıldı. BAMF’ın verilerine göre listenin ilk üç sırasında 2 bin 328 başvuru ile Suriye, bin 227 başvuru ile Irak ve 927 başvuru ile Nijerya vatandaşları yer alıyor.

DW/dpa, GA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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