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Türkiye’den Almanya’ya iltica başvuruları 3 kat arttı

Başvuru sayısındaki artış darbe girişiminin ardından gerçekleşti

25 Aralık 2016 20:55

Almanya'da Sol Parti Fraksiyonu'nun bir sorusu üzerine Federal Hükümetin verdiği yanıta göre, 2016 yılında Türkiye'den Almanya'ya iltica edenlerin sayısı geçtiğimiz yıla oranla üç kat arttı. Başvuru sayısındaki artış özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleşti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, bu yıl ocak ayından kasım ayına kadar 5 bin 166 Türk vatandaşı Almaya'ya iltica başvurusunda bulundu. 

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'ın verilerine göre, 2015 yılında ise Almanya'ya iltica eden Türk vatandaşlarının toplan sayısı bin 767 kişiydi.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'den ilticaların arttığına dikkati çekti.

Türkiye'den iltica sayısı bu yıl Ocak ayında sadece 119 iken, Kasım'da 702'ye yükseldi.

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