Türkiye'den Almanya'ya ikinci kez nota

Türkiye, Almanya’dan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının aranan savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın iadesini talep etti. Türkiye daha önce de bu konuda Almanya'ya nota vermiş ancak Almanya verdiği resmi cevapta bu konuyla ilgili herhangi bir bulguya sahip olmadığını açıklamıştı. İkinci kez verilen notaya henüz bir cevap verilmediği öğrenildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, haklarında verilen yakalama kararının ardından Türkiye'yi terk eden savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın Almanya’nın Freiburg kentinde görüldükleri yönünde basında çıkan haberler üzerine Türkiye diplomatik girişimde bulundu.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla Almanya Dışişleri Bakanlığı’na verilen notada, aranan savcıların Freiburg’da oldukları yönündeki iddialarının araştırılması, şüphelilerin yerlerinin tespit edilmesi durumunda yakalanarak Türkiye’ye iade edilmeleri istendi.

Bir süre önce Türk medyasında Öz ve Kara'nın Almanya'nın İsviçre ve Fransa sınırına yakın Freiburg kentindeki bir villada beraber kaldıkları haberleri yer almıştı.