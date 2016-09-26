T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den Almanya'ya ikinci kez nota

Savcılar Öz ve Kara'nın Almanya'da olduğu iddia edilmişti

26 Eylül 2016 22:09

Türkiye, Almanya’dan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının aranan savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın iadesini talep etti. Türkiye daha önce de bu konuda Almanya'ya nota vermiş ancak Almanya verdiği resmi cevapta bu konuyla ilgili herhangi bir bulguya sahip olmadığını açıklamıştı. İkinci kez verilen notaya henüz bir cevap verilmediği öğrenildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, haklarında verilen yakalama kararının ardından Türkiye'yi terk eden savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın Almanya’nın Freiburg kentinde görüldükleri yönünde basında çıkan haberler üzerine Türkiye diplomatik girişimde bulundu.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla Almanya Dışişleri Bakanlığı’na verilen notada, aranan savcıların Freiburg’da oldukları yönündeki iddialarının araştırılması, şüphelilerin yerlerinin tespit edilmesi durumunda yakalanarak Türkiye’ye iade edilmeleri istendi.

Bir süre önce Türk medyasında Öz ve Kara'nın Almanya'nın İsviçre ve Fransa sınırına yakın Freiburg kentindeki bir villada beraber kaldıkları haberleri yer almıştı.

 

ETİKETLER

almanyatürkiyenota17 25savcılarıcelal karazekeriya öz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24