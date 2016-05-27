"Türkiye, Almanya’ya Fethullah Gülen için baskı yapıyor" iddiası



Türk devletinin Fethullah Gülen hareketine karşı mücadelesini Almanya'ya da yaymak amacıyla Alman hükümetiyle temasta olduğu iddia edildi.

Alman kamu yayıncılık kurumu Hessen Radyo'nun (HR), Sol Parti'nin Federal Meclis‘te hükümete sunduğu soru önergesine verilen yanıta dayandırdığı haberde Türk hükümet temsilcilerinin geçmişte çeşitli vesilelerle Gülen hareketine dair belgeleri Alman hükümet temsilcilerine ilettikleri bildirildi. Ankara'dan iletilen belgelerin, Gülen hareketinin Türkiye ve Almanya'daki taraftarları ve aktiviteleriyle ilgili olduğu kaydedildi.

“Zekeriya Öz'ün iadesi istendi“

Sol Parti soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıt, henüz Federal Meclis tarafından resmen yayınlanmadı. HR'nin haberine göre yanıtta, Türkiye'nin aranan iki kişi hakkında iade belgelerini ilettiği, ancak Alman hükümetinin aranan kişilerin Almanya'da bulunup bulunmadıklarını tespit edemediği belirtildi. Haberde, aranan kişilerden birinin, Ergenekon ve 17 Aralık soruşturmalarının savcısı Zekeriya Öz olduğu tahmini dile getirildi.

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, Hessen Radyosu'nda yayınlanan hr-Info programına verdiği demeçte, Alman hükümetinin, ‘Gülen hareketinin Türkiye'de siyasi takibat altında olup olmadığı‘ yönündeki soru karşısında net bir tutum takınmaktan kaçındığını belirterek, “Böhmermann, Kürtlere baskı ve vize muafiyeti konuları mülteci anlaşması açısından yeterince barut taşıyor. Gülen nedeniyle ateşe benzin dökülmesi istenmiyor“ değerlendirmesinde bulundu.

“Temas asgari düzeye indirildi“

Sol Parti milletvekili, diğer yandan Türkiye'deki iktidar mücadelesinde durumun yeniden değişmesi olasılığına karşı Berlin'in Gülen hareketiyle teması asgari düzeye düşürerek sürdürdüğü iddiasında bulundu.

HR verilerine göre, Gülen hareketi Almanya'da yaklaşık 100 yardım kuruluşu, 30 özel okul ve diyalog derneklerine sahip bulunuyor.