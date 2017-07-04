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Deutsche Welle

Türkiye'den Almanya'ya "diktatörlüğü öldür" pankartı nedeniyle nota

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Almanya’da Başbakanlık binası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "diktatör" olarak gösterildiği eyleme tepki göstererek, Alman Dışişleri Bakanlığı’na acil kodlu bir nota iletti.

04 Temmuz 2017 21:48

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Almanya'da Başbakanlık binası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "diktatör" olarak gösterildiği eyleme tepki göstererek, Alman Dışişleri Bakanlığı'na acil kodlu bir nota iletti.

Konuyla ilgili açıklama Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu tarafından yapıldı. Açıklamada, 3 Temmuz Pazartesi günü Berlin'de Başbakanlık binası önünde bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin de bulunduğu, "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. Bu kapsamda T.C. Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı gödererek bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu ve konuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir" denildi.

Philipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in de resimleri bulunuyordu. Ruch'un, Siyasi Güzellik Merkezi (Zentrum für Politische Schönheit - ZPS) adlı kuruluşa bağlı olarak çalışan aktivistlerden biri olduğu bildirildi.

Siyasi Güzellik Merkezi (ZPS) daha önce de bu tür provakatif eylemler düzenlemekle tanınıyor. Merkez, Berlin'de bir kafese konulan kaplana verilecek yemin sığınmacı olacağını açıklamış ve bu eylem nedeniyle tepkilere yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, HT/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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