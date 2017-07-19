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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Alman şirketlerine terör suçlaması

Alman gazetesi Zeit'a göre Türkiye, Alman emniyetine teröre destek verdiğini iddia ettiği ve içinde kişi ve kuruluşların bulunduğu bir liste verdi. Listede Almanya'nın önde gelen şirketleri Daimler ve BASF da var.

19 Temmuz 2017 22:35

Alman Zeit gazetesinde yer alan habere göre Türkiye, içinde 68 kişi ve şirket adının bulunduğu bir listeyi Alman Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) verdi. Türkiye'nin teröre destek verdikleri iddiasıyla suçladığı kişi ve şirketler arasında Almanya'nın önde gelen büyük şirketlerinden Daimler ve BASF da bulunuduğu bildirildi.

Listede ayrıca Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir gece büfesi ile bir dönercinin de bulunduğu belirtildi. Listede yer alan kişi ve şirketler Türkiye'de terör örgütü olarak nitelendirilen Gülen yapılanması ile bağlantıları nedeniyle suçlanıyor.

Zeit'in haberine göre Alman hükümet çevreleri Türkiye'den gönderilen listesi "saçma" ve "gülünç" olarak nitelendirdi. Haberde ayrıca Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın Türk makamlarından daha ayrıntılı bilgi talep ettiği, ancak Türk makamlarından yanıt alınamadığı kaydedildi.

İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanması Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden olmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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