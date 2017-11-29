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Türkiye'den AİHM'e 130 sayfalık Demirtaş savunması

Türkiye tarafından gönderilen savunmada tutuklu Selahattin Demirtaş ve HDP milletvekilleri yer alıyor

29 Kasım 2017 13:15

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM), HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve tutuklu HDP milletvekilleri için 130 sayfalık savunma gönderdi.

Türkiye, tutuklu HDP milletvekilleriyle ilgili savunmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gönderdi. Tutuklu HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu vekillere karşı Türkiye 130 sayfalık savunma hazırladı.

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer HDP’li milletvekillerinin başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları mahkemesi (AİHM) Türkiye’den 30 Haziran 2017 tarihinde savunma istemişti.

 

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