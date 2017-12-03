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Dünya

Türkiye'den AB'ye vize muafiyeti için yeni hamle

Türkiye, vize için hazırladığı 7 kriteri 12 Aralık'ta AB'ye sunabilir

03 Aralık 2017 13:57

Ankara, Avrupa Birliği ile vize muafiyetini sağlamak için süreci hızlandırma kararı aldı. Vize serbestisi için yerine getirilmesi gereken son 7 kriteri tamamlama konusunda atılacak adımlar belirlendi.

7 kriter bağlamında Türkiye’nin atabileceği adımlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yapılan toplantıda belirlendi.

NTV'de yer alan habere göre Bakanlar Avrupa Birliği'ne sunulacak olan tutum belgesi konusunda görüş birliğine vardı. Söz konusu tutum belgesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. En zorlu kriter terörle mücadeleye ilişkin yasalarda değişikliğe gidilmesi.

Diğer kriterler arasında biyometrik pasaport ile AB Polis Teşkilatı Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması yapılması yer alıyor.

Erdoğan, 4 bakanın belirlediği yol haritasını onaylarsa çavuşoğlu tutum belgesini 12 Aralık'ta AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda sunacak.

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