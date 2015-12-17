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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den AB'ye gelen sığınmacı sayısı düştü

Avrupa Birliği'nin rakamlarına göre Türkiye’den Yunanistan'a geçiş yapan sığınmacıların sayısı belirgin bir şekilde azaldı.

17 Aralık 2015 10:46


Bild gazetesinin Avrupa Birliği Komisyonu'ndan aldığı bilgilere dayandırdığı haberine göre Türkiye'den Yunanistan'a eylül ve ekim aylarında günde ortalama 6 bin 970 sığınmacı geçiş yapıyordu. Aralık ayı başında bu sayı, günde ortalama 3 bin 731'e düştü. Türk sahil güvenlik birimlerinin açıkladığı rakamlara göre 1-15 Aralık tarihleri arasında Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 bin 632 sığınmacıya engel olundu.

AB ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları bugün sığınmacı kriziyle ilgili olarak Brüksel'de bir araya geliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün konuyla ilgili temaslarda bulunmak için Brüksel'e gitti. Bild'in haberine göre AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker sığınmacı geçişi ile ilgili sayıları, Davutoğlu'nun da katıldığı bir oturumda paylaşacak. Yunanistan, Almanya, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg başbakanlarının konuyla ilgili toplantıda yer alması bekleniyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, sığınmacı sayısının azalmasında Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının rol oynadığı kanaatinde. AB ile Türkiye arasında sığınmacı krizinin çözümü için kasım ayı sonunda bir anlaşmaya varılmıştı. AB Ankara'dan sınırların daha iyi şekilde korumasını istemiş, bunun karşılığında Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardım sözü vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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